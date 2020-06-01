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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:33
https://ria.ru/20200601/1572279968.html
Вывозной рейс из Майами прибыл в Петербург
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Майами прибыл в Петербург

11:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Майами в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU111 Майами - Санкт-Петербург - Москва прилетел в Пулково в 11.02 мск.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в Пулково выйдут 66 пассажиров этого рейса - жителей Петербурга, Ленинградской области и ближайших регионов. Оставшиеся на борту 280 человек полетят в Шереметьево.
Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. После этого прилетевшие пройдут паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. В настоящее время в нем находится около 280 человек.
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За два месяца аэропорт "Пулково" принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. Всего через "Пулково" вернулись около 3000 петербуржцев.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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