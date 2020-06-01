Вывозной рейс из Майами прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Самолет c россиянами прибыл из Майами в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в Пулково выйдут 66 пассажиров этого рейса - жителей Петербурга, Ленинградской области и ближайших регионов. Оставшиеся на борту 280 человек полетят в Шереметьево.
Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" пассажиров осмотрят врачи, проведут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. После этого прилетевшие пройдут паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. В настоящее время в нем находится около 280 человек.
За два месяца аэропорт "Пулково" принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. Всего через "Пулково" вернулись около 3000 петербуржцев.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.