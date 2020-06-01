Вывозной рейс из Майами прибыл в Петербург

За два месяца аэропорт "Пулково" принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. Всего через "Пулково" вернулись около 3000 петербуржцев.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.