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2020-06-01T11:20
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Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян
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РИА Новости

Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян

11:20 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Порядка 2,3% граждан на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня, в основном это представители творческих профессий и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, сообщил министр труда Антон Котяков.
"Мы на сегодняшний день видим, что у нас действительно порядка 2,3% граждан, то есть всех занятых в Российской Федерации, на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Больше всего таких граждан у нас в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае", - рассказал Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
В основном, по словам министра, в таком режиме работают представители творческих профессий и работники дошкольных образовательных учреждений.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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РоссияАнтон КотяковСовет Федерации РФМоскваПермский крайОбщество
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