Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Порядка 2,3% граждан на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня, в основном это представители творческих профессий и сотрудники дошкольных образовательных учреждений, сообщил министр труда Антон Котяков.
"Мы на сегодняшний день видим, что у нас действительно порядка 2,3% граждан, то есть всех занятых в Российской Федерации, на сегодняшний день работают в режиме неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. Больше всего таких граждан у нас в Москве, Свердловской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае", - рассказал Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
В основном, по словам министра, в таком режиме работают представители творческих профессий и работники дошкольных образовательных учреждений.