К конкурсу "Большая перемена" присоединилось более 600 тысяч школьников

Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым, в первую очередь вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем спасибо нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии", – сказал Сергей Кириенко.