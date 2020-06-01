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2020-06-01T11:39
https://ria.ru/20200601/1572278369.html
К конкурсу "Большая перемена" присоединилось более 600 тысяч школьников
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РИА Новости

К конкурсу "Большая перемена" присоединилось более 600 тысяч школьников

11:09 01.06.2020 (обновлено: 11:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
© РИА Новости / Александр Астафьев
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более 600 тысяч старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена", об этом сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии онлайн-фестиваля, приуроченного к Международному дню защиты детей, сообщает пресс-служба фестиваля.

Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым, в первую очередь вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем спасибо нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии", – сказал Сергей Кириенко.

Также он отметил, что режим обучения онлайн сделал школьников более ответственными.
"Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым – возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих", – сказал в своем выступлении Кириенко.
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Всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена" пройдет 1 июня
Спикер сообщил, что в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже более 600 тысяч школьников и каждый день поступают новые заявки.
В ближайшее время в конкурсе начнется этап решения кейсов, задачи для которых предоставляют крупнейшие российские компании – партнеры "Большой перемены". В конкурсе девять тематических направлений, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии.

Цель конкурса "Большая перемена" – дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив, вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей, всех нас вместе – создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого поистине страна возможностей", – подчеркнул Сергей Кириенко.

Он также сообщил, что в рамках фестиваля объявлен старт очередного этапа конкурса "Добро не уходит на каникулы", и поблагодарил всех, кто на протяжении последних нескольких месяцев уже принимал участие в волонтерской работе.

Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим", – заключил он.

Напомним, что конкурс "Большая перемена", проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8–10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.
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