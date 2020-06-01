К конкурсу "Большая перемена" присоединилось более 600 тысяч школьников

Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто помогает сделать ваше детство счастливым, в первую очередь вашим родителям. У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя. Давайте сегодня все вместе скажем спасибо нашим учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя компьютерные технологии", – сказал Сергей Кириенко.
Цель конкурса "Большая перемена" – дать каждому из вас попробовать себя в самых разных направлениях. Каждый человек талантлив, вопрос только в том, чтобы понять, в чем твой талант, и не побояться пробовать свои силы и действовать. А задача государства, школы, родителей, всех нас вместе – создать условия для того, чтобы талант каждого человека был реализован. Россия для этого поистине страна возможностей", – подчеркнул Сергей Кириенко.
Режим самоизоляции для большого количества людей с ограниченными возможностями или людей преклонного возраста создал серьезные ограничения. Мы очень благодарны сотням тысяч людей, которые помогали близким родственникам, соседям или незнакомым пожилым людям, которым очень нужна была эта помощь. Спасибо вам за то, что включились в эту работу. Я абсолютно уверен, что это принесло пользу не только тем, кому вы помогали, но и вам самим", – заключил он.