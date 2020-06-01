Исследование показало, кем мечтают стать российские школьники

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские школьники хотели бы в будущем стать врачами, режиссерами и учителями, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости исследования Фонда развития культуры и кинематографии "Страна".
Исследование основано на данных 4173 анонимных анкет учеников 7-11 классов. Опрос проходил во время "Мотивирующих цифровых уроков" с показом фильма "Профессии будущего", которые состоялись в российских школах с октября 2019 по март 2020 года. В проекте приняли участие 1654 школы и более 28 тысяч школьников в 70 регионах РФ.
"Двенадцать процентов подростков привлекают профессии врача и ветеринара, 9% опрошенных планируют реализовать себя в творческих профессиях, а 7% - хотят стать учителями", - говорится в документе.
Четвертое место в рейтинге профессий разделили юриспруденция и профессия программиста - по 6%. По 3% опрошенных хотят стать военными и спортсменами, 2,5% - предпринимателями, а 2,3% - поварами или кондитерами. Кроме того, российских школьников привлекают рабочие специальности (механика и сварщика), сферы МЧС, бьюити-услуг, финансов, архитектуры, журналистика и наука. Около 26% опрошенных сказали, что они не знают, кем хотят стать.
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Часть вопросов в анкетах была направлена на выявление планов на будущее. Около 35% опрошенных признались, что пока у них нет мечты, 12% - ответили, что хотят быть счастливыми и успешными. Еще 14% желают успешно сдать ЕГЭ и справиться с экзаменами, 13% - мечтают о материальных благах (например, купить машину, дом или иметь много денег), 5% - о путешествиях, а 7% - хотят уехать из страны (1% - в США, 0,4% – в Южную Корею). "И наконец, 14% написали конкретные мечты, связанные с тем, что хотят стать кем-то или создать что-то. Например, стать предпринимателем, открыть бизнес, стать врачом, спасать жизни людей, сделать научное открытие, выучить языки программирования, создать проект, которые поможет другим людям", - говорится в документе.
Самым значимым жизненным приоритетом школьники назвали семью, на второе место они поставили здоровье, а на третье – возможность получать удовольствие. Среди других ценностей школьники называли любовь, успех проектов, деньги. На последнем месте в этом списке оказалось общественное признание.