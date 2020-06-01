Исследование показало, кем мечтают стать российские школьники

Родителей призвали не навязывать мнение детям при выборе профессии "Они (родители) просчитывают, как их дети будут жить в будущем. Но мы не знаем в нынешнем мире полной неопределенности, какие профессии будут важны через 15-20 лет", - подчеркнул Исаак Калина.