Госдуму просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Архивное фото

Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом

© AP Photo Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа - оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики. Открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Госдуму просят отменить постановление об осуждении пакта Молотова-Риббентропа - оно было принято под давлением извне, искажает историю, стало одним из факторов начала распада СССР и дало иллюзию легитимности выхода из Союза Прибалтики. Открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Вячеслава Володина и автора инициативы депутата Алексея Журавлева 38 учёных, общественных деятелей и офицеров.

На прошлой неделе Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил", - говорится в обращении, которое подписали семь Героев РФ, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, свыше 20 докторов и кандидатов исторических, юридических и политических наук, а также другие эксперты.

Факты и обоснование

По мнению авторов письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, комиссия, подготовившая 30 лет назад постановление, руководствовалась не принципами объективности и беспристрастности, а была ориентирована на осуждение пакта.

"В своих выводах и проекте постановления комиссия сделала акцент на тайном характере протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем, указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920-х –1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе всегда присутствуют в международных отношениях. При этом протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным", отмечается в документе.

"Важно заметить, что договор Советский Союз подписал с гитлеровской Германией последним и исключительно в целях отсрочки начала агрессии против СССР. До этого, в период с 1933 года по 1939 год с фашистской Германией заключили аналогичные договора 12 государств: Польша, Великобритания, Япония, Италия, Франция, Венгрия, Маньчжоу-Го, Испания, Литва, Дания, Латвия и Эстония", - напоминают подписанты.

В этой связи, считают они, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, включая секретный дополнительный протокол, правильно признать "вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность". Авторы обращения подчеркивают, что протокол не предусматривал и не предопределил раздел Польши , присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к СССР - "такой подход не отражает фактических событий".

Историческая необъективность

Подписанты считают аргументы и обвинения, которые послужили основанием для принятия постановлении от 1989 года, "несостоятельными с точки зрения исторической правды".

"На новом этапе развития российской государственности лавры победителей, политическая самостоятельность и независимость наследников Великой Победы не дают покоя разжигателям Второй мировой войны... Согласны с мнением автора законопроекта о том, что члены комиссии, принявшие активное участие в его подготовке, попутно преследовали и другую цель – создание иллюзии легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших состав СССР не по своей воле", - говорится в документе.

В итоге, отмечается в обращении, принятие постановление стало еще одним, дополнительным фактором начала распада Советского Союза и создало "нормативную" базу для дальнейших фальсификаций истории Второй мировой войны и истории Великой Отечественной войны.