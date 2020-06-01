В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции

"О повышенном интересе жителей страны к диванам свидетельствуют не только поисковые запросы на "Авито", но и данные о спросе на этот товар. Эксперты "Авито" отмечают скачок - спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на целых 20% по сравнению с апрелем-маем 2019 года", - сказали в компании.

"Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются", - прокомментировал управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин, слова которого привели в компании.

"В среднем в России сейчас диван можно купить за 14,6 тысячи рублей. По сравнению с февралем, который предшествовал пандемии, стоимость выросла на 7%. Однако средняя цена стала выше не во всех городах, в некоторых диван можно было купить в мае дешевле, чем до начала пандемии", - добавили в "Авито".