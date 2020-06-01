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2020-06-01T05:32
https://ria.ru/20200601/1572266373.html
В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции
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РИА Новости

В "Авито" отметили рост спроса на диваны во время самоизоляции

05:32 01.06.2020
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© SkitterphotoГостиная
Гостиная
© Skitterphoto
Гостиная. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россияне во время самоизоляции из-за коронавируса стали больше интересоваться диванами, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито" - спрос на этот предмет мебели в апреле-мае вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
"О повышенном интересе жителей страны к диванам свидетельствуют не только поисковые запросы на "Авито", но и данные о спросе на этот товар. Эксперты "Авито" отмечают скачок - спрос увеличился на 6% по сравнению с докарантинным периодом и на целых 20% по сравнению с апрелем-маем 2019 года", - сказали в компании.
По оценке сервиса, в Ижевске интерес пользователей к диванам вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, однако высокая динамика наблюдалась и в других городах - в Саратове (плюс 49%), Уфе (плюс 46%), Ульяновске (плюс 45%), Воронеже (плюс 39%), Тюмени (плюс 31%). Спрос на диване в Санкт-Петербурге вырос на 25%, а в Москве в апреле-мае по сравнению с соответствующим периодом 2019 года спрос снизился на 11%.
"Люди начали обустраивать свои загородные дома, чтобы там пережить изоляцию, и обновлять мебель в квартирах, чтобы с комфортом проводить семейные вечера. Интерес к диванам на платформе остается стабильным и сейчас, когда карантинные меры постепенно смягчаются", - прокомментировал управляющий директор "Авито Товары" Алексей Куракин, слова которого привели в компании.
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Сервис также отмечает рост числа объявлений о продаже диванов - по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 18%. В Ульяновске предложение данного вида мебели выросло на 19%, в Красноярске - на 18%, при этом в Казани оно снизилось на 2%, в Новосибирске - на 5%, в Челябинске - на 8%.
"В среднем в России сейчас диван можно купить за 14,6 тысячи рублей. По сравнению с февралем, который предшествовал пандемии, стоимость выросла на 7%. Однако средняя цена стала выше не во всех городах, в некоторых диван можно было купить в мае дешевле, чем до начала пандемии", - добавили в "Авито".
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