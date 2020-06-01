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Кабмин должен представить президенту план восстановления экономики
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РИА Новости

Кабмин должен представить президенту план восстановления экономики

04:56 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство в понедельник должно представить президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики.
Путин поручил кабинету министров совместно с регионами и деловыми кругами начать работу над планом в конце апреля. Документ должен содержать мероприятия по нормализации деловой жизни и росту экономики, восстановлению занятости и доходов граждан. Президент отмечал, что ключевая задача плана - не только стабилизация ситуации в экономике, а обеспечение долгосрочных, структурных изменений с учетом новой реальности.
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По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика, которая несет потери из-за действия масштабных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, снизится в 2020 году на 5%. В следующем году министерство ожидает рост ВВП на 2,8%. Этот прогноз может быть повышен с учетом реализации мер общенационального плана.
Как сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников, при работе над документом учитывались предложения по развитию малого и среднего предпринимательства, импортозамещения и экспорта, инициативы по перезапуску инвестиционных процессов, научно-технологическому развитию страны, а также меры по отраслевому восстановлению. Свои предложения в план подготовили деловые объединения, члены Совета Федерации, парламентские партии, в частности "Справедливая Россия" и "Единая Россия", а также общественные организации.
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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям, а его реализация рассчитана на период до конца 2021 года.
Формат представления общенационального плана по восстановлению экономики президенту пока не определен, но оно пройдет не в закрытом режиме, обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Максим РешетниковМихаил МишустинСовет Федерации РФСправедливая РоссияЕдиная РоссияПравительство РФДмитрий ПесковЭкономика
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