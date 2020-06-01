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2020-06-01T04:42
https://ria.ru/20200601/1572265750.html
Эксперты объяснили, когда знакомить ребенка с банковской картой
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РИА Новости

Эксперты объяснили, когда знакомить ребенка с банковской картой

04:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оформить ребенку банковскую карту нужно как можно раньше, при этом необходимо проконтролировать его первые траты и вместе с ним узнавать много нового, рассказали РИА Новости эксперты проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности.
"По нашему законодательству карту с согласия родителей можно получить в 14 лет. С 6 до 14 лет родитель может оформить карту ребёнку как дополнительную карту к своему счёту, и ребёнок сможет с её помощью, оплачивать обеды в школьной столовой или совершать мелкие покупки в магазинах. Таким образом, ребёнок с 6 лет официально, пусть и не полноценную по операциям, но действующую банковскую карту, иметь может", - рассказал директор всероссийского чемпионата по финансовой грамотности Денис Лозинг.
По его словам, если у родителей есть возможность оформить банковскую карту для ребёнка дополнительно к своему счёту, то лучше это сделать как можно раньше. Если ребенку исполнилось 14 лет, то в этом возрасте подросток уже может работать и получать зарплату, вопрос об открытии карты отпадает сам собой.
"Плохо, если она у него к этому возрасту первая. Ведь сейчас банковские услуги довольно доступные. Почти все они легко осуществляются онлайн. Многие смартфоны предлагают привязать карту к своей платёжной системе и одним касанием оплачивать покупки или переводить деньги другим людям. Таким образом, если планомерно ребёнка знакомить с правилами обращения с банковской картой с 6 лет, то к 14 годам у него уже сформируются навыки грамотного и безопасного обращения с ней", - считает Лозинг.
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Эксперт рассказал, когда нужно начинать финансовое воспитание ребенка
Эксперт по финансовой грамотности, кандидат педагогических наук Татьяна Райских считает, что, если родители решили взяться за финансовое воспитание ребенка и открыть ему доступ к первым деньгам, необходимо помочь ему и проконтролировать его первые траты. "Обсуждайте с ребенком расходы, интересуйтесь, куда он потратил деньги, делайте это ненавязчиво. Например, вы можете периодически интересоваться – вкусно ли кормят в школьной столовой и сверять озвученное подростком меню с выложенным на сайте школы", - рассказала она.
Кандидат экономических наук, эксперт национального центра финансовой грамотности Ольга Чубур, отметила, что чем взрослее ребенок становится, тем больше возможностей открывается перед ним на рынке банковских продуктов. "Просвещая своих детей, мы – родители, сами узнаем много нового. Не все станут финансовыми магнатами, но всем придется управлять своими доходами и расходами. Навыки, полученные в детстве, будут невольно оттачиваться всю жизнь, и позволят избежать многих ошибок", - заключила она.
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