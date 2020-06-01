Эксперты объяснили, когда знакомить ребенка с банковской картой

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Оформить ребенку банковскую карту нужно как можно раньше, при этом необходимо проконтролировать его первые траты и вместе с ним узнавать много нового, рассказали РИА Новости эксперты проекта Оформить ребенку банковскую карту нужно как можно раньше, при этом необходимо проконтролировать его первые траты и вместе с ним узнавать много нового, рассказали РИА Новости эксперты проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности.

"По нашему законодательству карту с согласия родителей можно получить в 14 лет. С 6 до 14 лет родитель может оформить карту ребёнку как дополнительную карту к своему счёту, и ребёнок сможет с её помощью, оплачивать обеды в школьной столовой или совершать мелкие покупки в магазинах. Таким образом, ребёнок с 6 лет официально, пусть и не полноценную по операциям, но действующую банковскую карту, иметь может", - рассказал директор всероссийского чемпионата по финансовой грамотности Денис Лозинг.

По его словам, если у родителей есть возможность оформить банковскую карту для ребёнка дополнительно к своему счёту, то лучше это сделать как можно раньше. Если ребенку исполнилось 14 лет, то в этом возрасте подросток уже может работать и получать зарплату, вопрос об открытии карты отпадает сам собой.

"Плохо, если она у него к этому возрасту первая. Ведь сейчас банковские услуги довольно доступные. Почти все они легко осуществляются онлайн. Многие смартфоны предлагают привязать карту к своей платёжной системе и одним касанием оплачивать покупки или переводить деньги другим людям. Таким образом, если планомерно ребёнка знакомить с правилами обращения с банковской картой с 6 лет, то к 14 годам у него уже сформируются навыки грамотного и безопасного обращения с ней", - считает Лозинг.

Эксперт по финансовой грамотности, кандидат педагогических наук Татьяна Райских считает, что, если родители решили взяться за финансовое воспитание ребенка и открыть ему доступ к первым деньгам, необходимо помочь ему и проконтролировать его первые траты. "Обсуждайте с ребенком расходы, интересуйтесь, куда он потратил деньги, делайте это ненавязчиво. Например, вы можете периодически интересоваться – вкусно ли кормят в школьной столовой и сверять озвученное подростком меню с выложенным на сайте школы", - рассказала она.