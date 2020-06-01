Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды в Крым, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Основным источником пресной воды для Крыма является отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85 процентов потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

"Настоятельно призываем вас, госпожа Верховный комиссар, а также государства, признавшие Всеобщую декларацию прав человека и участвующие в международных конвенциях и соглашениях по защите прав человека, решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала", — говорится в письме, текстом которого располагает РИА Новости.

Депутат призывает мировое сообщество и ООН принять безотлагательные меры, направленные на прекращение дискриминационной политики властей Украины в отношении миллионов крымчан, а Бачелет — предпринять в рамках вверенного ей международным сообществом мандата все возможные шаги для предотвращения повторения водной блокады полуострова в будущем.

"Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы", — говорится в письме.

Поклонская подчеркнула, что Крым является уникальным многонациональным регионом мира, на территории которого проживает 2,4 миллиона человек и 170 национальностей, в том числе ряд уникальных автохтонных народностей, численность каждой из которых не превышает двух тысяч человек.

"При этом украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду", — отметила депутат.

Поклонская подчеркнула, что стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало на территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей на Украину. А сам канал, являющийся основным источником питьевой воды для населения Крыма, строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав Российской Федерации

"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", — говорится в письме.

По словам Поклонской, "преступное перекрытие" Украиной канала в 2014 году уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма. В результате этого происходит опасное заболачивание и засоление почв и, как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны прилегающих к каналу территорий, ухудшение плодородного слоя почвы и качественных показателей здоровья проживающих в данном регионе жителей.

"Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям", — подчеркнула Поклонская.

По ее словам, действия Украины не только нарушают Устав ООН и противоречат его целям и принципам, но и прямо направлены на уничтожение прав человека, что уже само по себе грубо нарушает статью 30 Всеобщей декларации прав человека, статью 5 Международного пакта о гражданских и политических правах и статью 5 Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах.