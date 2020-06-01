Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым

"Настоятельно призываем вас, госпожа Верховный комиссар, а также государства, признавшие Всеобщую декларацию прав человека и участвующие в международных конвенциях и соглашениях по защите прав человека, решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования Северо-Крымского канала", — говорится в письме, текстом которого располагает РИА Новости.
"При этом украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путем лишения жителей Крыма права на воду", — отметила депутат.
"Предпринимая антигуманные действия, украинские власти проводят человеконенавистническую политику и руководствуются чувствами мести в отношении крымчан, воспротивившихся государственному перевороту в Киеве в 2014 году", — говорится в письме.