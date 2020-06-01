Валерия прояснила путаницу с "обращением за помощью" в виде МРОТ

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица Валерия заявила, что она и ее муж Иосиф Пригожин не обращались за помощью в виде МРОТ, назвав сообщения об этом ложью.
Недавно из-за слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют в связи с отменой выступлений, разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
Пригожин опубликовал в инстаграме фотографию бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля с подписью "Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны". Одна из подписчиц продюсера изложила свое видение правды, которую имел в виду Пригожин.
"А правда ваша в том, что вы хотели сферу свою артистическую в пострадавшую отрасль продвинуть и за минувший год налоги вернуть, с вашими доходами это, наверное, миллионов 30", — написала в комментарии @menukhovanatasha.
К ее словам присоединилась пользовательница @shitova.olga2112, которая со ссылкой на СМИ заявила, что Пригожин якобы обратился в Федеральную налоговую службу за МРОТ. Это заявление привлекло внимание жены продюсера, которая опровергла эту информацию.
"Вранье. Наша семья не обращалась", — констатировала Валерия.
Ранее сайт "Собеседник" со ссылкой на данные ФНС сообщил, что ряд российских знаменитостей подали заявление на получение выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Издание подчеркнуло, что Пригожин как индивидуальный предприниматель, основная деятельность которого — исполнительское искусство, имеет право подать на субсидию, однако он не стал этого делать. Отмечается, что такая же возможность есть и у Валерии.
Позже в интервью "Вечерней Москве" муж певицы прокомментировал эту публикацию и выразил мнение, что обратившиеся за помощью к государству артисты поступили правильно. Пригожин напомнил, что лично платит налоги как ИП, и "это ему нужно было прежде всего для того, чтобы была финансовая подушка".
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