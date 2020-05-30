Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что обратившиеся за помощью к государству артисты поступили правильно. Он напомнил, что лично платит налоги как индивидуальный предприниматель.
"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо", — пояснил продюсер.
Он отметил, что уплата налогов артистам позволяет обратиться за помощью к государству
"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", — заявил Пригожин. Также он предложил создать фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях.
Кроме того, Пригожин возмутился тренду обсуждать чужой доход, назвав это "цирком-шапито".
"И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница?", — отметил он.
Ранее издание "Собеседник" со ссылкой на данные ФНС рассказало, что ряд российских знаменитостей подали заявление на получение выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Так, одобрение на выплаты получили Дима Билан, Николай Басков, а также Регина Тодоренко.
Недавно из-за слов Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".