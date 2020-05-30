Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо", — пояснил продюсер.

"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", — заявил Пригожин. Также он предложил создать фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях.