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Культура
2020-05-30T15:14
https://ria.ru/20200530/1572221015.html
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
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РИА Новости

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

14:31 30.05.2020 (обновлено: 15:14 30.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что обратившиеся за помощью к государству артисты поступили правильно. Он напомнил, что лично платит налоги как индивидуальный предприниматель.
"Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо", — пояснил продюсер. 
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер
Он отметил, что уплата налогов артистам позволяет обратиться за помощью к государству
"И у меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам", — заявил Пригожин. Также он предложил создать фонд, который бы помогал артистам в кризисных ситуациях.
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Кроме того, Пригожин возмутился тренду обсуждать чужой доход, назвав это "цирком-шапито".
"И кто вообще решил, что Пригожин богатый, что он и так проживет, что у него денег куры не клюют?! Кому какая разница?", — отметил он.
Ранее издание "Собеседник" со ссылкой на данные ФНС рассказало, что ряд российских знаменитостей подали заявление на получение выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Так, одобрение на выплаты получили Дима Билан, Николай Басков, а также Регина Тодоренко.
Недавно из-за слов Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
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КультураОбществоСергей Глушко (Тарзан)Регина ТодоренкоШоу-бизнесИосиф ПригожинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Шнур (Сергей Шнуров)Николай БасковДима Билан (Виктор Белан)
Популярные комментарии
Ребята, мы знаем ваши ценники, а сделать выводы исходя из этого не сложно
30 мая, 14:38
Михаил Максимов
1700000
Как говорится - "иногда лучше промолчать, может за умного сойдешь"
30 мая, 14:42
ВКВладимир К.
1510001
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