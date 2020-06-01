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2020-06-01T02:24
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США стоят на пороге революции, заявил Жириновский
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РИА Новости

США стоят на пороге революции, заявил Жириновский

02:24 01.06.2020
19437
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ситуация с беспорядками на территории США может привести к "революционным изменениям" в стране.
По городам Соединенных Штатов прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

"Америка стоит на пороге революции. Необходимо срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций. Дать им задание найти в США Анджелу Дэвис и попросить ее возглавить народный протест. Тогда, возможно, эта революция завершится успешно, а Трамп, переодевшись в женское платье, на машине российского посольства в Вашингтоне сбежит в Россию", — написал Жириновский в телеграме.

Также политик считает целесообразным побывать в охваченных беспорядками городах представителям Росгвардии, чтобы "дать какие-то советы" местной Нацгвардии.

"Это будет богатый опыт по защите граждан от насилия", — заключил политик.

Ряд штатов задействовали для борьбы с беспорядками на своей территории Национальную гвардию. Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что американский лидер пока не намерен использовать Нацгвардию в федеральном масштабе.
Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полицией
Вчера, 14:24
Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полициейПротестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.
9118652520
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РоссияБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Дональд ТрампЛДПРВладимир ЖириновскийСШАВ мире
Популярные комментарии
Что бы сделать кровавую революцию нужны евреи. Да в Америке евреи есть и их много, но все они у власти или около, так что свергать некого, революция отменяется. А у Вольфовича просто гены взыграли...
1 июня, 02:49
TTut_en
1660002
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