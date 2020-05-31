Трамп не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе

ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент", - заявил О'Брайен, которого цитирует агентство Рейтер.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
Вчера, 14:24Массовые беспорядки в США: протесты, грабежи, стычки с полициейПротестующие в Миннеаполисе игнорируют распоряжение властей о введении комендантского часа. В городе проходят акции протеста, люди бьют стекла, грабят магазины и поджигают машины. Беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции вспыхнули во многих городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Портлэнде, Остине и других.