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2020-05-31T16:51
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Трамп не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе
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РИА Новости

Трамп не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе

16:51 31.05.2020
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© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AFP 2020 / Doug Mills-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не намерен использовать Национальную гвардию в федеральном масштабе для борьбы с беспорядками, заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы не собираемся федерализировать гвардию на данный момент", - заявил О'Брайен, которого цитирует агентство Рейтер.

Ряд штатов задействовали Национальную гвардию на своей территории. Последним стал в ночь на воскресенье столичный округ Колумбия. Поскольку у округа нет губернатора, решение принимал министр сухопутных сил в составе Пентагона.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампМинистерство обороны СШАМиннеаполисСШАОкруг КолумбияВ мире
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