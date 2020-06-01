Лучшие мультфильмы: что нужно знать родителям о любимых героях детей

© Анимационная студия «Анимаккорд»

"Маша и медведь" (с 2009 года). Возрастная категория 0+

Историю о маленькой, но очень смелой и веселой девочке Маше, которая однажды заблудилась в лесу и подружилась там с медведем, любят везде.

За время пандемии этот сериал вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. А в прошлом году серию "Маша плюс каша" официально признали самым просматриваемым мультфильмом на YouTube (он набрал более четырех миллиардов (!) просмотров).

Фразы главной героини разошлись на цитаты. Поэтому не удивляйтесь, если ваш ребенок однажды скажет: "Вкусновато, но маловато!", "Лапу давай" или "Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!"