Лучшие мультфильмы: что нужно знать родителям о любимых героях детей

"Маша и медведь" (с 2009 года). Возрастная категория 0+
Историю о маленькой, но очень смелой и веселой девочке Маше, которая однажды заблудилась в лесу и подружилась там с медведем, любят везде.
За время пандемии этот сериал вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. А в прошлом году серию "Маша плюс каша" официально признали самым просматриваемым мультфильмом на YouTube (он набрал более четырех миллиардов (!) просмотров).
Фразы главной героини разошлись на цитаты. Поэтому не удивляйтесь, если ваш ребенок однажды скажет: "Вкусновато, но маловато!", "Лапу давай" или "Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!"
"Маша и медведь" (с 2009 года). Возрастная категория 0+
Историю о маленькой, но очень смелой и веселой девочке Маше, которая однажды заблудилась в лесу и подружилась там с медведем, любят везде.
За время пандемии этот сериал вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире. А в прошлом году серию "Маша плюс каша" официально признали самым просматриваемым мультфильмом на YouTube (он набрал более четырех миллиардов (!) просмотров).
Фразы главной героини разошлись на цитаты. Поэтому не удивляйтесь, если ваш ребенок однажды скажет: "Вкусновато, но маловато!", "Лапу давай" или "Сейчас меня покормят! Сейчас я буду кушать!"
"Ми-ми-мишки" (с 2015 года). Возрастная категория 0+
В этом сериале жители сказочного леса — медвежата Кеша и Тучка, а также Лисичка и Цыпа — учат зрителей дружить, бережно относиться к окружающей среде и разбираться в гаджетах.
В "Ми-ми-мишках" есть несколько второстепенных персонажей, например еноты Саня и Соня, толстый крот Валя, профессор Цыпенштейн и умный робот Напоминалка.
Мультфильм делает узнаваемым и главная песня: "Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла, вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла, сочиняют, мастерят эти шалунишки, ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, ми-ми-мишки".
"Ми-ми-мишки" (с 2015 года). Возрастная категория 0+
В этом сериале жители сказочного леса — медвежата Кеша и Тучка, а также Лисичка и Цыпа — учат зрителей дружить, бережно относиться к окружающей среде и разбираться в гаджетах.
В "Ми-ми-мишках" есть несколько второстепенных персонажей, например еноты Саня и Соня, толстый крот Валя, профессор Цыпенштейн и умный робот Напоминалка.
Мультфильм делает узнаваемым и главная песня: "Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла, вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла, сочиняют, мастерят эти шалунишки, ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, ми-ми-мишки".
"Оранжевая корова" (с 2018 года). Понравится самым маленьким
"Раз, два, три, и снаружи и внутри этот мир удивителен и мил", — поют герои в заставке к сериалу студии "Союзмультфильм".
Телята Бо (любознательная первоклассница) и Зо (ее младший брат) в каждой серии решают какую-то проблему, а если не получается, то на их вопросы отвечает мама Корова или папа Бык.
У Бо и Зо много друзей: кошка Муся, щенок Федя, поросенок Коля, а также ребята из лесной компании. Например, Лиска, зайчонок Макар и медвежонок Михаил.
"Оранжевая корова" (с 2018 года). Понравится самым маленьким
"Раз, два, три, и снаружи и внутри этот мир удивителен и мил", — поют герои в заставке к сериалу студии "Союзмультфильм".
Телята Бо (любознательная первоклассница) и Зо (ее младший брат) в каждой серии решают какую-то проблему, а если не получается, то на их вопросы отвечает мама Корова или папа Бык.
У Бо и Зо много друзей: кошка Муся, щенок Федя, поросенок Коля, а также ребята из лесной компании. Например, Лиска, зайчонок Макар и медвежонок Михаил.
"Три кота" (с 2015 года). Возрастная категория 0+
На самом деле "два кота и одна кошечка, мяу!". В этом анимационном сериале, снятом по аналогии со "Свинкой Пеппой" (Великобритания), действие происходит в небольшом городе. А животные ведут себя как люди: у них настоящие дома, одежда и даже есть автомобили.
Жизнь главных героев, рыжих котят Коржика, Карамельки и Компота, не стоит на месте. Они все время чем-то заняты и учатся находить выход из разных ситуаций. Часто им в этом помогают родители или друзья — у братьев и сестры их много.
Всех вряд ли удастся запомнить, но основных знать нужно. Проще всего их различать по цветам.
Когда увидите черного кота с красным носом — перед вами Сажик, фанат розыгрышей и ужастиков. Белый с игрушечной ракетой — это Гоня (он обожает все, что связано с космосом). Розовая — модница Лапочка, синий — Бантик, скрипач и театрал, серый — Нудик, ходит в смешном колпаке и мечтает стать клоуном, фиолетовая — Горчица, умная, но вредная (друзья ее обычно задабривают кексами).
"Три кота" (с 2015 года). Возрастная категория 0+
На самом деле "два кота и одна кошечка, мяу!". В этом анимационном сериале, снятом по аналогии со "Свинкой Пеппой" (Великобритания), действие происходит в небольшом городе. А животные ведут себя как люди: у них настоящие дома, одежда и даже есть автомобили.
Жизнь главных героев, рыжих котят Коржика, Карамельки и Компота, не стоит на месте. Они все время чем-то заняты и учатся находить выход из разных ситуаций. Часто им в этом помогают родители или друзья — у братьев и сестры их много.
Всех вряд ли удастся запомнить, но основных знать нужно. Проще всего их различать по цветам.
Когда увидите черного кота с красным носом — перед вами Сажик, фанат розыгрышей и ужастиков. Белый с игрушечной ракетой — это Гоня (он обожает все, что связано с космосом). Розовая — модница Лапочка, синий — Бантик, скрипач и театрал, серый — Нудик, ходит в смешном колпаке и мечтает стать клоуном, фиолетовая — Горчица, умная, но вредная (друзья ее обычно задабривают кексами).
"Малышарики" (с 2015 года). Будет интересен тем, кому от полутора до трех лет
Персонажи те же, что и в "Смешариках", только намного младше. (Сериал, рассчитанный на ребят постарше, выходил с 2004 по 2014 год. В мае состоялась премьера четырех новых серий, а осенью выйдет очередной сезон.)
Герои находятся в постоянном движении и игре. Они поют, танцуют и открывают что-то новое, а вместе с ними — и дети. Несмотря на юный возраст, каждый малышарик — с характером. Крошик — веселый, Ежик — застенчивый, Барашик — мечтательный, Нюшенька — обаятельная, а самая бойкая — Пандочка.
"Малышарики" (с 2015 года). Будет интересен тем, кому от полутора до трех лет
Персонажи те же, что и в "Смешариках", только намного младше. (Сериал, рассчитанный на ребят постарше, выходил с 2004 по 2014 год. В мае состоялась премьера четырех новых серий, а осенью выйдет очередной сезон.)
Герои находятся в постоянном движении и игре. Они поют, танцуют и открывают что-то новое, а вместе с ними — и дети. Несмотря на юный возраст, каждый малышарик — с характером. Крошик — веселый, Ежик — застенчивый, Барашик — мечтательный, Нюшенька — обаятельная, а самая бойкая — Пандочка.
"Буба" (с 2014 года). Как правило, нравится малышам одного года и чуть старше
Самый странный персонаж. Родители его недолюбливают, а дети обожают. Буба — то ли пришелец, то ли очень неуклюжий домовой.
Главный герой живет в комфортабельном коттедже, прямо как персонажи из мультфильма "Том и Джерри". Он тоже все громит и ломает, но делает это не специально, а из-за чрезмерного любопытства.
У Бубы есть друзья: крыса Лула и попугай Гуга, которые часто его разыгрывают.
Персонажи не разговаривают (слов в сериале нет). Общаются с помощью звуков: мычат, пищат, кряхтят, смеются и часто кричат.
"Буба" (с 2014 года). Как правило, нравится малышам одного года и чуть старше
Самый странный персонаж. Родители его недолюбливают, а дети обожают. Буба — то ли пришелец, то ли очень неуклюжий домовой.
Главный герой живет в комфортабельном коттедже, прямо как персонажи из мультфильма "Том и Джерри". Он тоже все громит и ломает, но делает это не специально, а из-за чрезмерного любопытства.
У Бубы есть друзья: крыса Лула и попугай Гуга, которые часто его разыгрывают.
Персонажи не разговаривают (слов в сериале нет). Общаются с помощью звуков: мычат, пищат, кряхтят, смеются и часто кричат.
"Синий трактор" (с 2014 года). Понравится детям до трех лет
"По полям, по полям Синий трактор едет к нам".
Развивающий YouTube-канал для малышей. Главный герой поет песенки о простых понятиях. Например, рассказывает о том, что такое "лево" и "право" и чем "далеко" отличается от "близко".
Некоторые родители считают, что "Синий трактор" может негативно влиять на детей (особенно когда вышла серия про "полезную еду", в которой звучит фраза: "Надо кушать много овощей, чтоб на попе не было прыщей").
Композитор и создатель "Синего трактора" Артем Колпаков не согласен. Он считает свой проект "безобидным".
"Мы позиционируем себя как рок-музыку для детей. А такому жанру свойственна провокация. Поэтому мы решили, что в этом нет ничего страшного", — объяснил он.
"Синий трактор" (с 2014 года). Понравится детям до трех лет
"По полям, по полям Синий трактор едет к нам".
Развивающий YouTube-канал для малышей. Главный герой поет песенки о простых понятиях. Например, рассказывает о том, что такое "лево" и "право" и чем "далеко" отличается от "близко".
Некоторые родители считают, что "Синий трактор" может негативно влиять на детей (особенно когда вышла серия про "полезную еду", в которой звучит фраза: "Надо кушать много овощей, чтоб на попе не было прыщей").
Композитор и создатель "Синего трактора" Артем Колпаков не согласен. Он считает свой проект "безобидным".
"Мы позиционируем себя как рок-музыку для детей. А такому жанру свойственна провокация. Поэтому мы решили, что в этом нет ничего страшного", — объяснил он.
"Лунтик и его друзья" (с 2006 года). В основном смотрят дети от двух до семи лет
Фразу "Я родился" наверняка слышал каждый ребенок. Ее произносит добрый инопланетянин Лунтик в заставке мультфильма.
Вместе с Кузей, Пчеленком и Милой они постоянно попадают в какие-то приключения, а после извлекают из них уроки. Например, узнают, что такое красота или страх, учатся помогать и делиться друг с другом, а еще пытаются перевоспитать вредных гусениц Вупсеня и Пупсеня.
Когда дети оказываются в непростой ситуации, на помощь им приходят взрослые: пчела баба Капа и шершень дед Шер (приемная семья Лунтика), червяк Корней Корнеевич или паук дядя Шнюк.
"Лунтик и его друзья" (с 2006 года). В основном смотрят дети от двух до семи лет
Фразу "Я родился" наверняка слышал каждый ребенок. Ее произносит добрый инопланетянин Лунтик в заставке мультфильма.
Вместе с Кузей, Пчеленком и Милой они постоянно попадают в какие-то приключения, а после извлекают из них уроки. Например, узнают, что такое красота или страх, учатся помогать и делиться друг с другом, а еще пытаются перевоспитать вредных гусениц Вупсеня и Пупсеня.
Когда дети оказываются в непростой ситуации, на помощь им приходят взрослые: пчела баба Капа и шершень дед Шер (приемная семья Лунтика), червяк Корней Корнеевич или паук дядя Шнюк.
"Барбоскины" (с 2011 года). Для мультфильма установлена категория 0+. Но все-таки его лучше смотреть детям постарше
Это сериал о семье антропоморфных собак во главе с папой Павлом и мамой Людмилой. Они воспитывают пятерых детей: дочерей Розу (ее можно узнать по светлой шерсти и фразе "Ну ваще") и Лизу (постоянно ябедничает), а также сыновей Дружка (спортсмен, который не любит учиться), Гену (отличник) и Максима (он самый младший, любит своего плюшевого зайца и обычно наблюдает со стороны, как старшие братья и сестры ссорятся, а потом мирятся).
У Дружка есть приятель по кличке Тимоха Бобиков. Кроме общих интересов вроде спорта или видеоигр, он еще влюблен в Розу.
"Барбоскины" (с 2011 года). Для мультфильма установлена категория 0+. Но все-таки его лучше смотреть детям постарше
Это сериал о семье антропоморфных собак во главе с папой Павлом и мамой Людмилой. Они воспитывают пятерых детей: дочерей Розу (ее можно узнать по светлой шерсти и фразе "Ну ваще") и Лизу (постоянно ябедничает), а также сыновей Дружка (спортсмен, который не любит учиться), Гену (отличник) и Максима (он самый младший, любит своего плюшевого зайца и обычно наблюдает со стороны, как старшие братья и сестры ссорятся, а потом мирятся).
У Дружка есть приятель по кличке Тимоха Бобиков. Кроме общих интересов вроде спорта или видеоигр, он еще влюблен в Розу.
"Сказочный патруль" (с 2016 года). Завлекает ребят от трех лет
Если вы когда-нибудь услышите, как дочка скажет в магазине: "Хочу вот эту рыжую куклу", — скорее всего, она посмотрела "Сказочный патруль".
Действие этого мультфильма происходит в Мышкине. В нем живут четыре девочки-волшебницы, которые объединились в одну команду и теперь защищают город и его жителей от разных злых существ, в том числе самого страшного из них — загадочного Повелителя.
В "Сказочный патруль" входит Аленка (рыжая, обладает магией огня, а еще лучше всех знает Мышкин), Снежка (блондинка, умеет все замораживать и наоборот), Варя (брюнетка, управляет стихией воздуха) и Маша (ходит в зеленом, ей подчиняются растения).
Волшебницы дружат с Ядвигой Петровной (она же Баба-Яга), Лешим, Котом-ученым и с одноклассниками общаться не забывают. Девочек часто выручают Саша Абрикосов и Вася Сидоров.
"Сказочный патруль" (с 2016 года). Завлекает ребят от трех лет
Если вы когда-нибудь услышите, как дочка скажет в магазине: "Хочу вот эту рыжую куклу", — скорее всего, она посмотрела "Сказочный патруль".
Действие этого мультфильма происходит в Мышкине. В нем живут четыре девочки-волшебницы, которые объединились в одну команду и теперь защищают город и его жителей от разных злых существ, в том числе самого страшного из них — загадочного Повелителя.
В "Сказочный патруль" входит Аленка (рыжая, обладает магией огня, а еще лучше всех знает Мышкин), Снежка (блондинка, умеет все замораживать и наоборот), Варя (брюнетка, управляет стихией воздуха) и Маша (ходит в зеленом, ей подчиняются растения).
Волшебницы дружат с Ядвигой Петровной (она же Баба-Яга), Лешим, Котом-ученым и с одноклассниками общаться не забывают. Девочек часто выручают Саша Абрикосов и Вася Сидоров.
"Фиксики" (с 2010 года). Поймут ребята дошкольного возраста: от пяти лет и старше
"А кто такие фиксики — большой-большой секрет?" — автоматически напевают дети и родители, когда начинается этот сериал о маленьких человечках, которые живут в электрических приборах и знают о них практически все.
Главные из них — Симка и Нолик (сестра и брат). Они дружат с мальчиком ДимДимычем и вместе ищут ответы на возникающие вопросы.
Нередко они обращаются за помощью к старшим фиксикам: мастеру высшего разряда Папусу (он же отец Симки и Нолика), Масе (их мама) или Дедусу — мудрецу и хорошему рассказчику.
Как и обычные дети, фиксики ходят в школу и дружат с одноклассниками. Так, Симка и Нолик обсуждают разные идеи с энергичным Файером, умным Игреком, заботливой Шпулей, смелым Альтом, целеустремленной Вертой (она считается самой красивой девочкой в классе) и общительной Мегой.
"Фиксики" (с 2010 года). Поймут ребята дошкольного возраста: от пяти лет и старше
"А кто такие фиксики — большой-большой секрет?" — автоматически напевают дети и родители, когда начинается этот сериал о маленьких человечках, которые живут в электрических приборах и знают о них практически все.
Главные из них — Симка и Нолик (сестра и брат). Они дружат с мальчиком ДимДимычем и вместе ищут ответы на возникающие вопросы.
Нередко они обращаются за помощью к старшим фиксикам: мастеру высшего разряда Папусу (он же отец Симки и Нолика), Масе (их мама) или Дедусу — мудрецу и хорошему рассказчику.
Как и обычные дети, фиксики ходят в школу и дружат с одноклассниками. Так, Симка и Нолик обсуждают разные идеи с энергичным Файером, умным Игреком, заботливой Шпулей, смелым Альтом, целеустремленной Вертой (она считается самой красивой девочкой в классе) и общительной Мегой.