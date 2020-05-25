Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-25T20:22
https://ria.ru/20200525/1571974614.html
Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/150681/37/1506813751_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_a2259c756a1572a2328b78cf14e36ff6.png
РИА Новости

Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире

20:22 25.05.2020
2237
© Анимационная студия "Анимаккорд" Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия "Анимаккорд"
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба компании Animaccord со ссылкой на данные американского международного исследовательского агентства.
"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало результаты "глобальной гонки" самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии, в ТОП-5 которых был включен российский мультсериал производства Animaccord, "Маша и Медведь". Мониторинг самых запрашиваемых детских шоу проходил с 1 марта по 3 мая 2020 года. Востребованность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента в период пика пандемии со всего мира", - говорится в сообщении.
"Маша и Медведь" - единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен 4 бриллиантовых "кнопок" - наград YouTube, число подписчиков на каждом из каналов - русском, английском, испанском и португальском – превышает отметку в 10 миллионов.
В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков и показывается в более чем 150 странах мира.
Так, короткие эпизоды о здоровье и гигиене героев мультсериала "Маша и Медведь" набрали свыше 20 миллионов просмотров на официальных YouTube-каналах мультфильма, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Animaccord.
Отмечается, что также была запущена международная кампания "Когда все дома", которая была локализована на более 10 языков и объединила свыше 10 миллионов пользователей только в официальных сетях проекта "Маша и Медведь" среди аудитории стран России и СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы и других.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
11 апреля, 09:39Культура
Герои сериала "Маша и Медведь" расскажут, чем заняться дома
2110001
КультураКино и сериалыНовости культурыМаша и Медведи
Рекомендуем
Логотип компании Apple на магазине Apple store в Нью-Йорке
Названы цены на все модели iPhone 12
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Мужчина с сигаретой
Как бросить курить самостоятельно в домашних условиях
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Вид на Пекин
В Пекине произошло землетрясение магнитудой 3,6
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
США фактически создали из Украины протекторат, заявил Небензя
Мэр Москвы Сергей Собянин
Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса
Отражение страницы социальной сети Facebook в глазу
Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
Мужчина со смартфоном
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илону Маску пришлось поменять странное имя сына
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Прокурор запросил 18 лет колонии для американца Уилана по делу о шпионаже
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:41В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
03:37Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 70 тысяч
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
Лента новостейМолния