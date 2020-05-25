Мультфильм "Маша и Медведь" за карантин вошел в топ-5 детских шоу в мире

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба компании Animaccord со ссылкой на данные американского международного исследовательского агентства.

"Международное исследовательское агентство Parrot Analytics опубликовало результаты "глобальной гонки" самых востребованных детских шоу в мире в период пандемии, в ТОП-5 которых был включен российский мультсериал производства Animaccord, "Маша и Медведь". Мониторинг самых запрашиваемых детских шоу проходил с 1 марта по 3 мая 2020 года. Востребованность шоу измерялась онлайн-запросами детского контента в период пика пандемии со всего мира", - говорится в сообщении.

"Маша и Медведь" - единственный российский мультсериал, который на сегодняшний день удостоен 4 бриллиантовых "кнопок" - наград YouTube, число подписчиков на каждом из каналов - русском, английском, испанском и португальском – превышает отметку в 10 миллионов.

В 2019 году серия "Маша плюс каша" официально стала самым просматриваемым мультфильмом на YouTube. В июле 2019 года серия набрала более 4 миллиардов просмотров и вошла в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы. На данный момент мультфильм переведен на 39 языков и показывается в более чем 150 странах мира.

Так, короткие эпизоды о здоровье и гигиене героев мультсериала "Маша и Медведь" набрали свыше 20 миллионов просмотров на официальных YouTube-каналах мультфильма, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Animaccord.