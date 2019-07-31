Серия "Маши и Медведя" набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Серия "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще два эпизода посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает пресс-служба проекта.

Российский сериал "Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Общее количество просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в ста странах мира.

"Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, "Маша плюс каша", набрал более 4 миллиардов просмотров", — говорится в сообщении.

Этот эпизод занимает четвертое место в списке самых просматриваемых роликов видеохостинга, он входит в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.