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РИА Новости
Культура

Серия "Маши и Медведя" набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

Вчера, 17:42
20081
© Анимационная студия «Анимаккорд»Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
© Анимационная студия «Анимаккорд»
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Серия "Маша плюс каша" мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще два эпизода посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает пресс-служба проекта.
Российский сериал "Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Общее количество просмотров контента на YouTube превышает 50 миллиардов. Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в ста странах мира.
"Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, "Маша плюс каша", набрал более 4 миллиардов просмотров", — говорится в сообщении.
Этот эпизод занимает четвертое место в списке самых просматриваемых роликов видеохостинга, он входит в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.
"Почетный статус "миллиардников" на YouTube также получили и два других эпизода мультсериала "Маша и Медведь": "Приятного аппетита", который насчитывает более 1,3 миллиарда просмотров, и "Большая стирка", который был просмотрен более 1,1 миллиарда раз", — добавили в пресс-службе.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
7 декабря 2018, 11:54
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КультураМаша и МедведьАнимаккордYouTubeРоссия
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