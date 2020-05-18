Новый сезон "Смешариков" осенью покажут на ТВ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Новый сезон мультфильма Новый сезон мультфильма "Смешарики" можно будет увидеть осенью на главных детских телеканалах, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".

Зрителей ждут новые приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. Всего в новом сезоне 52 эпизода. Премьера нового сезона классических "Смешариков" состоится 18 мая в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD.

"Спустя 10 лет после выхода последнего сезона, популярные круглые герои вернулись в классическом двухмерном формате. Мультсериал стартовал в подписке, а уже осенью Смешариков можно будет увидеть на главных детских телеканалах", - сказано в сообщении.

По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, в новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании.

"Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала. Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым Смешарикам из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году", - сказала она, чьи слова привели в пресс-службе.