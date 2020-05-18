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Культура
2020-05-18T08:43
https://ria.ru/20200518/1571593614.html
Новый сезон "Смешариков" осенью покажут на ТВ
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РИА Новости

Новый сезон "Смешариков" осенью покажут на ТВ

08:43 18.05.2020
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© Фото : предоставлено КиноПоиском"Смешарики"
Смешарики
© Фото : предоставлено КиноПоиском
"Смешарики". Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Новый сезон мультфильма "Смешарики" можно будет увидеть осенью на главных детских телеканалах, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".
Зрителей ждут новые приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. Всего в новом сезоне 52 эпизода. Премьера нового сезона классических "Смешариков" состоится 18 мая в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD.
"Спустя 10 лет после выхода последнего сезона, популярные круглые герои вернулись в классическом двухмерном формате. Мультсериал стартовал в подписке, а уже осенью Смешариков можно будет увидеть на главных детских телеканалах", - сказано в сообщении.
По словам продюсера проекта Юлии Николаевой, в новых сюжетах по-прежнему поднимаются актуальные темы для зрителей разных возрастов - о жизни, друзьях, взаимопонимании.
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"Этот формат мы называем истории "с двойным дном", когда ситуации, поведение героев, их эмоции понятны и взрослым, и детям. Такая многослойность раскрывает разные уровни смыслов, что так ценят поклонники сериала. Мы хотели, чтобы новый сезон был максимально близок к тем самым Смешарикам из детства. Для этого была собрана большая часть команды, которая начинала создавать сериал еще в 2003 году", - сказала она, чьи слова привели в пресс-службе.
Мультсериал "Смешарики", правообладателем которых является группа компаний "Рики", выходил на экранах с 2004 по 2012 год. Ранее компании "Яндекс" и "Рики" подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания новых детских проектов для семейной аудитории, в том числе, совместном выпуске нового сезона "Смешариков" в формате 2D, который также покажут на одном из российских каналов.
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КультураРоссияСмешарики
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