В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона

"Надо понимать, что есть брони, которые "висят" еще с апреля месяца, а люди не знают – оставлять их или не оставлять. Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегиональное сообщение – железнодорожное и авиа. От этого все и зависит, если сообщения не будет – о каком заполнении (отелей, пансионатов, санаториев) можно говорить? Пока у нас даже не начался первый этап (открытие санаториев с медицинской лицензией), поэтому пока о курортном сезоне в июле-августе сказать что-то конкретное сложно", - сказал Черняк РИА Новости.