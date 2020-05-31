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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T15:58
https://ria.ru/20200531/1572252393.html
В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571968841_0:60:3097:1802_1036x0_80_0_0_7f8f1449e38b4cc2e5952da54a56922d.jpg
РИА Новости

В Крыму рассказали, от чего зависит успех курортного сезона

15:58 31.05.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Евпатории
Отдыхающие на пляже в Евпатории
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Залогом успешного курортного сезона в Крыму является открытие полноценного транспортного сообщения с полуостровом, которое определяется низким уровнем заболеваемости COVID-19, сказал глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"Надо понимать, что есть брони, которые "висят" еще с апреля месяца, а люди не знают – оставлять их или не оставлять. Сейчас непонятно, когда будет запущено межрегиональное сообщение – железнодорожное и авиа. От этого все и зависит, если сообщения не будет – о каком заполнении (отелей, пансионатов, санаториев) можно говорить? Пока у нас даже не начался первый этап (открытие санаториев с медицинской лицензией), поэтому пока о курортном сезоне в июле-августе сказать что-то конкретное сложно", - сказал Черняк РИА Новости.
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Отвечая на вопрос о том, каков процент отказа от брони в крупных отелях и санаториях, Черняк сказал: "У всех по-разному. Есть обыкновенные брони, есть брони организаций для своих работников, есть брони, которые переносили…Кто-то забирает, кто-то оставил, кто-то заморозил деньги у туроператора – то есть у туроператора путевки есть, но санаториям деньги не переданы. Сейчас что-то подсчитать трудно".
Залогом успеха курортного сезона, по мнению Черняка, является низкий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе и, как следствие, открытие полноценного транспортного сообщения с Крымом.
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Ранее пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что в период майских праздников на фоне распространения коронавируса авиаузел обслужил в 14 раз меньше пассажиров, чем за тот же период 2019 года. Пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом пока осуществляется двумя поездами сообщением Москва-Симферополь и Санкт-ПетербургСевастополь. Резко сократился в сравнении с 2019 годом поток легкового автотранспорта по Крымскому мосту и через пункты пропуска из Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что санатории, пансионаты и отели Крыма смогут начать работу с 15 июня, но только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Подготовку к открытию отели, санатории пансионаты, готовые к выполнению санитарных требований могут начать с 1 июня.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ЧернякСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
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