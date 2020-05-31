В посольстве в Лондоне рассказали о вывозе россиян на родину

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рейсом "Аэрофлота" из Лондона 30 мая улетели 280 россиян и девять иностранных граждан, говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.
"Рады сообщить, что 30 мая состоялся "вывозной" рейс авиакомпании "Аэрофлот" № AFL2583, следующий по маршруту "Лондон - Санкт-Петербург - Москва". На его борту территорию Великобритании покинули 289 человек: 280 россиян и 9 иностранных граждан, включая 4 граждан СНГ", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В посольстве отметили, что среди пассажиров были соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, дети и пожилые люди, а также сограждане, нуждающиеся в срочном лечении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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