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2020-05-31T15:18
https://ria.ru/20200531/1572251066.html
В посольстве в Лондоне рассказали о вывозе россиян на родину
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РИА Новости

В посольстве в Лондоне рассказали о вывозе россиян на родину

15:18 31.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет "Аэрофлота" в небе
Самолет Аэрофлота в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолет "Аэрофлота" в небе. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рейсом "Аэрофлота" из Лондона 30 мая улетели 280 россиян и девять иностранных граждан, говорится в сообщении посольства РФ в Великобритании.
"Рады сообщить, что 30 мая состоялся "вывозной" рейс авиакомпании "Аэрофлот" № AFL2583, следующий по маршруту "Лондон - Санкт-Петербург - Москва". На его борту территорию Великобритании покинули 289 человек: 280 россиян и 9 иностранных граждан, включая 4 граждан СНГ", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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В посольстве отметили, что среди пассажиров были соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, дети и пожилые люди, а также сограждане, нуждающиеся в срочном лечении.
"Кроме того, благодаря совместным усилиям посольства, МИД России, Минкомсвязи России и соответствующих российских представительств в других странах удалось предоставить возможность вернуться на родину россиянам из Австралии, США, Канады и Ирландии", - добавили в дипведомстве.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияНовости - ТуризмАэрофлотЛондонАвстралияСШАВ мире
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