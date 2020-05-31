В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

По словам Косачева, Россия и другие страны заявляли, что организация на протяжении последнего времени была не механизмом для выработки новых решений, какой она задумывалась, а "всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран "семерки" по отношении ко всему остальному миру".

Косачев отметил, что подобный формат мало кому интересен, за исключением его участников. По его словам, все зависит от того, что вкладывается в приглашение России в организацию. Ей может быть интересен формат, если организация будет расширяться до определенного числа участников с теми же полномочиями, правами и возможностями высказывать свою позицию и влиять на итоговые решения.