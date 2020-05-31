В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
Косачев заявил, что оценка Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
По словам Косачева, Россия и другие страны заявляли, что организация на протяжении последнего времени была не механизмом для выработки новых решений, какой она задумывалась, а "всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран "семерки" по отношении ко всему остальному миру".
Косачев отметил, что подобный формат мало кому интересен, за исключением его участников. По его словам, все зависит от того, что вкладывается в приглашение России в организацию. Ей может быть интересен формат, если организация будет расширяться до определенного числа участников с теми же полномочиями, правами и возможностями высказывать свою позицию и влиять на итоговые решения.
"Другое дело, если Россию и других "новичков" приглашают в этот формат посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать своё уважение традиционной "семерке"", — пояснил Косачев.
Если Россию приглашают в качестве зрителя, а не полноправной участницы, то, по словам сенатора, это будет сомнительной затеей, а страну вряд ли такое заинтересует. Кроме того, как пояснил Косачев, в последние годы "набрал обороты" формат G20. Он подчеркнул важность того, чтобы другие форматы не конкурировали с ним.
Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября. Кроме того, он сообщил, что намерен пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого Трамп заявлял в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Провести саммит планировалось 10-12 июня, однако Белый дом допускал его проведение до конца месяца.