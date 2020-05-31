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2020-05-31T16:48
https://ria.ru/20200531/1572248810.html
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

14:09 31.05.2020 (обновлено: 16:48 31.05.2020)
79763
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
Косачев заявил, что оценка Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
"Это очевидная реальность", — подчеркнул сенатор в беседе с RT.
По словам Косачева, Россия и другие страны заявляли, что организация на протяжении последнего времени была не механизмом для выработки новых решений, какой она задумывалась, а "всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран "семерки" по отношении ко всему остальному миру".
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Косачев отметил, что подобный формат мало кому интересен, за исключением его участников. По его словам, все зависит от того, что вкладывается в приглашение России в организацию. Ей может быть интересен формат, если организация будет расширяться до определенного числа участников с теми же полномочиями, правами и возможностями высказывать свою позицию и влиять на итоговые решения.
"Другое дело, если Россию и других "новичков" приглашают в этот формат посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать своё уважение традиционной "семерке"", — пояснил Косачев.
Если Россию приглашают в качестве зрителя, а не полноправной участницы, то, по словам сенатора, это будет сомнительной затеей, а страну вряд ли такое заинтересует. Кроме того, как пояснил Косачев, в последние годы "набрал обороты" формат G20. Он подчеркнул важность того, чтобы другие форматы не конкурировали с ним.
Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита G7 до сентября. Кроме того, он сообщил, что намерен пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. До этого Трамп заявлял в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Провести саммит планировалось 10-12 июня, однако Белый дом допускал его проведение до конца месяца.
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Совет Федерации РФРоссияG7Дональд ТрампБольшая двадцаткаКонстантин КосачевЮжная КореяАвстралияСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
Оно нам надо? Присутствовать на сходняке, где нас откровенно ненавидят и будут пытаться всячески нагнуть. Есть G 20. Там россии более комфортно и есть с кем пообщаться.
31 мая, 14:29
Олег Буйнов
11120003
Спасём G7… насколько я помню, G20 выстрелило именно в 2008 году, когда США обвалили рынки акций, сырья, недвижимости и валюты. Все тогда кинулись спасать США, А после этого чуть погодя настала "Арабская весна" из-за США и их тактики "управляемого хаоса" и взращивания террористов откровенных.
31 мая, 15:06
Юрий Кирнов
5000025
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