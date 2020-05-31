В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 в РФ за сутки зарегистрировано в Москве - 2595, Подмосковье - 757, Санкт-Петербурге - 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки число заболевших коронавирусом в стране выросло на 9268.
"Распределение по субъектам: Москва - 2595, Московская область - 757, Санкт-Петербург - 369", - говорится в сообщении.
Также 301 случай был отмечен в Нижегородской области, 265 - в Свердловской, 178 - в Ростовской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской области - пять, Чукотском автономном округе - два, Ненецком автономном округе - один.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф