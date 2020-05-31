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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:42
https://ria.ru/20200531/1572242343.html
В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса

10:42 31.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 в РФ за сутки зарегистрировано в Москве - 2595, Подмосковье - 757, Санкт-Петербурге - 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки число заболевших коронавирусом в стране выросло на 9268.
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"Распределение по субъектам: Москва - 2595, Московская область - 757, Санкт-Петербург - 369", - говорится в сообщении.
Также 301 случай был отмечен в Нижегородской области, 265 - в Свердловской, 178 - в Ростовской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской области - пять, Чукотском автономном округе - два, Ненецком автономном округе - один.
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Распространение нового коронавирусаЧукотский автономный округНенецкий автономный округМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьСанкт-ПетербургОбщество
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