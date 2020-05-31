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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T10:39
https://ria.ru/20200531/1572242228.html
В России за сутки умерли 138 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 138 пациентов с COVID-19

10:39 31.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19, за все время - 4 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 138 человек... За весь период умерли 4 693 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 69 человек умерли в Москве, 25 в Подмосковье, 13 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане, пятеро в Нижегородской области.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанМоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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