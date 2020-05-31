В России за сутки умерли 138 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В России за сутки умерли 138 человек с COVID-19, за все время - 4 693, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умерли 138 человек... За весь период умерли 4 693 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 69 человек умерли в Москве, 25 в Подмосковье, 13 в Санкт-Петербурге, девять в Дагестане, пятеро в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф