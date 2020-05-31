Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории

"Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории", — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он уже ознакомился с разработками, и "даже не может поверить в это". При этом он не стал приводить подробности.