Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В скором времени у США появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.
"Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории", — заявил Трамп.
По словам американского лидера, он уже ознакомился с разработками, и "даже не может поверить в это". При этом он не стал приводить подробности.
Вчера, 23:33"Роскосмос" поприветствовал запуск Crew Dragon
Ранее Трамп поздравил Илона Маска с успешным запуском SpaceX и назвал это событие "триумфальным возвращением к звездам".
В середине мая президент Соединенных Штатов объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука.