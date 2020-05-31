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2020-05-31T04:39
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Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории
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РИА Новости

Трамп анонсировал появление у США "величайшего оружия" в истории

04:39 31.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В скором времени у США появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая во Флориде после запуска к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Трансляция велась на странице Белого дома в твиттере.
В субботу ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Бобом Бенкеном и Дагом Херли. На воскресенье запланирована стыковка судна с МКС.

"Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории", — заявил Трамп.

По словам американского лидера, он уже ознакомился с разработками, и "даже не может поверить в это". При этом он не стал приводить подробности.
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Илон МаскSpaceX Falcon 9Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСШАВ мире
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