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2020-05-15T23:16
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Трамп объявил о разработке "супер-пупер" ракеты
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РИА Новости

Трамп объявил о разработке "супер-пупер" ракеты

22:10 15.05.2020 (обновлено: 23:16 15.05.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о начале создания "супер-пупер" ракеты, в 17 раз превышающей скорость звука, которая будет быстрее стоящих на вооружении у России и Китая.
"У нас есть (проект ракеты), я называю это супер-пупер ракетой, и, как мне сказали вчера, в 17 раз быстрее, чем то, что у них (Пентагона) есть прямо сейчас, если взять самую быструю ракету, которая у нас есть прямо сейчас. Вы слышали, что у России есть (ракеты в) пять раз (быстрее скорости звука), а Китай работает над (скоростью в) пять или шесть раз (выше). У нас есть (проект ракеты) в 17 раз, и он только что получил добро", — сказал Трамп на встрече с командованием Космическими силами США.
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РоссияДональд ТрампМинистерство обороны СШАКитайВ мире
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15 мая, 22:23
Вениамин Шабалин
50190001
У них всё "супер - пупер", и медицина, и президенты, и армия, и оружие, и всё благодаря Голливуду.
15 мая, 22:30
Александр Невский
37250004
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