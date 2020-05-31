Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Юбилейный XX фестиваль искусств "Черешневый лес" стартует в воскресенье, 31 мая, в непривычном формате, но создатели фестиваля уверены, что он понравится и зрителям и его участникам, сообщила пресс-служба.