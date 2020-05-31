Юбилейный фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Юбилейный XX фестиваль искусств "Черешневый лес" стартует в воскресенье, 31 мая, в непривычном формате, но создатели фестиваля уверены, что он понравится и зрителям и его участникам, сообщила пресс-служба.
По традиции "Черешневый лес" пройдет в партнерстве с музеем изобразительных искусств им. Пушкина и объединится с празднованием дня рождения музея, которому исполняется 108 лет. Вручение премии им. Олега Янковского "Творческое открытие" заменит онлайн-концерт в залах постоянной экспозиции Пушкинского "Оптимистические выступления. Живой эфир" с соблюдением всех норм социальной дистанции между артистами.
В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Ведущими вечера станут Ингеборга Дапкунайте и Михаил Швыдкой.
Кроме выступлений артистов зрителей ждет сразу несколько приятных сюрпризов – специальное включение хореографа Бориса Эйфмана из Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президента "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции. Трансляция концерта пройдет по ТВ.
Состоится и главная ежегодная традиция фестиваля – посадка черешневого леса. В этом году саженцы черешни доставят будут доставлены друзьям фестиваля, и эти деревья теперь будут цвести и рядом с их домами. Уже приняли участие в посадке: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сати и Владимир Спиваковы, Александр Кибовский, Денис Мацуев, Екатерина Шипулина, Николай Цискаридзе, семья Антона Табакова и другие. За время фестиваля было посажено 8 228 саженцев, а в этом году к ним прибавится еще несколько сотен.