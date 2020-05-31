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2020-05-31T09:33
https://ria.ru/20200531/1572179871.html
Как правильно выйти на работу из режима самоизоляции
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РИА Новости

Как правильно выйти на работу из режима самоизоляции

08:00 31.05.2020 (обновлено: 09:33 31.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПогрузка средств защиты и медикаментов для борьбы с COVID-19
Погрузка средств защиты и медикаментов для борьбы с COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Власти столицы и регионов постепенно ослабляют карантин. Так, в Москве с 1 июня открываются непродовольственные магазины, предприятия сферы бытовых услуг. Пора возвращаться на рабочие места. Но готовы к этому не все. Многим понравилась удаленка: не нужно никуда ездить по утрам, появилось больше времени на себя. Как втянуться в прежний режим без потерь — в материале РИА Новости.

Конкурентная среда

Семейный психолог Андрей Зберовский отмечает, что работа в удаленном формате эффективна лишь в течение года — не более. "Взаимодействовать с коллегами вживую просто необходимо. Это, в первую очередь, конкурентная среда, где мы на кого-то равняемся, чему-то учимся. Принцип "себя показать и на других посмотреть" стимулирует рост. Некоторые считают, что добились определенного успеха в своей области, поэтому могут себе позволить работать удаленно и так дальше развиваться в профессии. Но это ошибка: через пару лет человек теряет хватку, его эффективность снижается".
По мнению эксперта, помимо прочего, слабеет дисциплина. "Чаще всего на дистанционной работе люди встают поздно и ложатся спать, когда захочется. Такая расслабленность, безусловно, не лучшим образом сказывается на физическом состоянии. Как бы мы ни жаловались на то, что нужно рано просыпаться, далеко ездить, переживать лишнюю нервотрепку — все это полезнее для здоровья, нежели домашний режим".
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Почему сложно взять себя в руки и вернуться в офис? "Многие осознали: чтобы работать, необязательно куда-то выезжать — многие задачи разрешимы, как выяснилось, дистанционно. Возникает вопрос: будут ли люди отстаивать право продолжить работу в таком режиме. Ведь не зря сейчас активно обсуждают, насколько изменится мир после пандемии, — рассуждает психолог Елена Рассказова из МГУ имени Ломоносова. — Следующий аспект — индивидуальный. Если человек понимает, ради чего трудится, отдает себе отчет в том, зачем это ему нужно, проблем с самоорганизацией не должно возникнуть. Другое дело, если кому-то не нравится его место работы. Или же не хочется выполнять те обязанности, ради которых приходится ездить в офис. Нынешняя ситуация просто обострила проблемы. Как бы странно это ни звучало, но у пандемии есть положительная сторона: нелюбимая работа плохо сказывается на психике — чем раньше человек это поймет, тем быстрее найдет способ изменить свою жизнь".

Не время расслабляться

В свою очередь, доктор психологических наук, заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова Мария Киселева обращает внимание на то, что не стоит сразу же бросать работу, если она не по душе. "Кризис — не лучшее время для резких движений. Необходимо выдержать паузу — все обдумать, разработать четкий план, наметить, в какую сторону двигаться".
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Если же совсем невыносимо находиться на прежнем месте, нужно сначала подыскать новое и только потом увольняться. "Потерявшим работу во время кризиса не надо отчаиваться — стоит отнестись к этому как к возможности изменить что-то в жизни. Со временем так или иначе мы вернемся к прежнему ритму, — успокаивает Мария Киселева. — Давайте вспомним, как все начиналось: многим казалось, что к самоизоляции нельзя привыкнуть. А теперь эти же люди не понимают, как вообще можно иначе. Человеку от природы любые перемены даются с трудом".
Ослабление карантина совсем не означает, что с эпидемией покончено. "Люди могут чувствовать тревогу и страх из-за выхода в свет, из-за поездок в общественном транспорте. Это объяснимо, поскольку угроза заражения сохраняется. Главное — соблюдать меры безопасности. А на работе в первое время обойтись без объятий и рукопожатий", — рекомендует Киселева.
Эксперт объясняет: если человек на самоизоляции соблюдал режим, приближенный к рабочему, вернуться к прежнему формату не составит труда. "Что касается тех, кто расслабился, им лучше заранее позаботиться о себе: раньше ложиться спать, раньше вставать. Нужен позитивный настрой, важно вспоминать приятные моменты, ради которых хотелось идти на работу. Можно связаться с коллегами. У многих сейчас появились полезные привычки — например, заниматься спортом. Необходимо найти время для них и после того, как полностью снимут ограничения".
Мария Киселева заверяет: все встанет на свои места уже через неделю-две после возвращения в офисы.
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"Волшебный пинок"

В трудовой ритм надо входить спокойно, не стоит брать на себя больше, чем требуется. "Аквалангистов настигает кессонная болезнь, если они слишком быстро всплывают из морских глубин. Организм сильно перенапрягается. Так и с работой: давайте в первые дни без героических подвигов, — приводит аналогию Андрей Зберовский. — Иначе можно перегореть или слечь с нервным переутомлением. Или возьмем другую ситуацию: в школах учителям в первые недели две после каникул сложно организовать учеников. Дело в том, что учеба не пойдет, пока те не наговорятся и не расскажут, как провели лето".
Психолог отмечает: в странах, где уже отменили режим самоизоляции, заметно ожил рынок труда. Так будет и у нас. "Это повсеместный процесс. Появился тот самый "волшебный пинок", мотивирующий людей на улучшение жизни. В государствах, прошедших через карантин, пять-семь процентов работающего населения задумались о смене места труда. Пока это условные показатели, требующие, конечно, уточнения. Тем не менее речь идет о миллионах людей".
Зберовский указывает на еще один интересный нюанс: много случаев, когда после карантина среди вышедших на работу возникли служебные романы. Психолог рекомендует сдерживать эмоции: длительная самоизоляция делает чувства очень обманчивыми.
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СамоизоляцияОбщественный транспортПсихологияЗдоровьесонРаботаСпортОбщество
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