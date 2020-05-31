Задержание "Флотилии свободы" израильскими военными (2010)

В рамках морской блокады Израиль разрешает палестинцам судоходство в пределах шести миль от побережья. Морскую блокаду сектора Газа израильтяне объясняют необходимостью препятствовать поставкам оружия местным боевикам. Правозащитные организации считают блокаду незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к берегам анклава суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.

Акция была организована правозащитниками из Ирландии, Швеции, Греции, Турции, Алжира и Кувейта. Они намеревались доставить в сектор Газа 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и стройматериалы.

Израиль называл поход "Флотилии свободы" политической провокацией, бессмысленной с гуманитарной точки зрения, и заранее запретил судам приближаться к сектору Газа, пригрозив в случае неподчинения перехватом в открытом море.

В ночь на 31 мая израильский спецназ провел операцию по перехвату конвоя в нейтральных водах Средиземного моря.

Как утверждали израильские военные, бойцов спецназа, которые высаживались на борт корабля, атаковали десятки людей, вооруженные прутьями арматуры. Одного из солдат сбросили с верхней палубы. Спецназовец, принимавший участие в штурме, сообщил в интервью журналистам, что некоторые солдаты прыгали за борт, чтобы спасти свои жизни. По его словам, одному из пассажиров удалось завладеть оружием, после чего он тут же начал стрелять.

В ходе операции погибли девять участников плавания – граждан Турции, десятки были ранены. Ранения также получили семеро израильских солдат, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением участников плавания.

После перехвата флотилии в израильских тюрьмах, по данным МВД, оказались представители без малого 40 стран . Больше половины из них – граждане Турции, остальные имеют гражданство Австралии, Азербайджана, Алжира, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индонезии, Иордании, Ирландии, Италии, Йемена, Канады, Кувейта, Ливана, Мавритании, Македонии, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Сербии, Сирии, США, Франции, Чехии, Швеции, ЮАР.

Совет безопасности ООН, а также ряд мировых держав, включая Россию и ЕС выступили с осуждением действий Израиля, захватившего в нейтральных водах Средиземного моря "Флотилию свободы". В ряде государств прокатились манифестации против действий этой ближневосточной страны.

Для расследования инцидента внутри Израиля были созданы две комиссии – внутриармейская и "независимая общественная". Группа военных экспертов полностью оправдала "коммандос", но выявила просчеты в планировании и разведывательном обеспечении операции. Израильская общественная комиссия, в состав которой были введены иностранные наблюдатели , также признала правомерность действий израильских военных.

В августе 2010 года была учреждена комиссия ООН по расследованию инцидента. В сентябре 2011 года она возложила ответственность за случившееся на Израиль и частично на Турцию, а также на организаторов самой акции по несанкционированной доставке грузов в палестинский анклав. Вместе с тем в докладе говорится, что предпринятая Израилем "морская блокада была введена в качестве законной меры безопасности для того, чтобы предотвратить доставку в Газу вооружений морем, и ее осуществление соответствует требованиям международного права". Все без исключения грузы гуманитарного характера, по словам авторов доклада, должны направляться в Газу только в "установленном порядке" по суше через консультации с правительством Израиля и Палестины.

В мае 2013 года сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет предварительную проверку по факту инцидента с "Флотилией свободы", "чтобы установить обоснованность условий для проведения полноценного расследования". В ноябре 2014 года МУС принял решение не проводить расследование по инциденту. Прокурор в Гааге постановил , что события, имевшие место в мае 2010 года, недостаточно масштабны, чтобы попасть под юрисдикцию суда.

Действия Израиля привели к резкому ухудшению его отношений с Турцией. Анкара в сентябре 2011 года свела к минимуму дипломатические отношения с Израилем – до уровня второго секретаря, заморозила сотрудничество с ним в военной сфере, потребовала официальных извинений за инцидент, выплаты материальных компенсаций семьям погибших турок и снятия блокады Газы.

В марте 2013 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом за события 2010 года. Эрдоган принял извинения и согласился с необходимостью налаживать отношения между двумя странами.

Согласно договору , Израиль должен был выплатить Турции в течение 25 дней 20 миллионов долларов компенсации за инцидент с "Флотилией свободы" в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами. В сентябре Израиль перечислил компенсацию за гибель турецких граждан.

Помимо выплаты компенсации со стороны Израиля, соглашение предполагало возвращение послов в Анкару и Тель-Авив, а также расширяло возможности для участия Турции в поддержке палестинцев и создавало условия для активизации двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в газовой сфере.

Турция в свою очередь обещала принять закон, которым аннулируются любые судебные иски к израильским солдатам и командирам, причастным к операции.

В декабре 2016 года суд Стамбула закрыл дело об инциденте с "Флотилией свободы" в 2010 году в связи с соглашением между Турцией и Израилем и выплатой им компенсации.