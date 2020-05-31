Задержание "Флотилии свободы" израильскими военными (2010)

"Флотилия свободы" – международное движение, целью которого является прорыв морской блокады сектора Газа.
Сектор Газа – территория на берегу Средиземного моря, к северо-востоку от Синайского полуострова. Вместе с Западным берегом реки Иордан сектор Газа образует Государство Палестина. Сектор Газа после прихода к власти ХАМАС в 2007 году находится в блокаде со стороны Израиля и Египта. Сектор Газа является самой густонаселенной территорией в мире, более 40% населения, по данным Всемирного банка, находится за чертой бедности.
В рамках морской блокады Израиль разрешает палестинцам судоходство в пределах шести миль от побережья. Морскую блокаду сектора Газа израильтяне объясняют необходимостью препятствовать поставкам оружия местным боевикам. Правозащитные организации считают блокаду незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к берегам анклава суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.
С 2008 года по 2010 год активисты "Флотилии свободы" отправили восемь флотилий судов с гуманитарной помощью жителям сектора Газа. Пять раз корабли дошли до Газы, три раза не были допущены в сектор. Поход флотилии в мае 2010 года вызвал широкий общественный резонанс в связи c гибелью турецких активистов.
30 мая 2010 года гуманитарный караван "Флотилии свободы" из шести судов вышел от берегов Кипра на прорыв блокады сектора Газа. В блокированный палестинский анклав направлялись по меньшей мере 600 правозащитников, в большинстве своем – граждане Турции.
Акция была организована правозащитниками из Ирландии, Швеции, Греции, Турции, Алжира и Кувейта. Они намеревались доставить в сектор Газа 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и стройматериалы.
Израиль называл поход "Флотилии свободы" политической провокацией, бессмысленной с гуманитарной точки зрения, и заранее запретил судам приближаться к сектору Газа, пригрозив в случае неподчинения перехватом в открытом море.
В ночь на 31 мая израильский спецназ провел операцию по перехвату конвоя в нейтральных водах Средиземного моря.
Как утверждали израильские военные, бойцов спецназа, которые высаживались на борт корабля, атаковали десятки людей, вооруженные прутьями арматуры. Одного из солдат сбросили с верхней палубы. Спецназовец, принимавший участие в штурме, сообщил в интервью журналистам, что некоторые солдаты прыгали за борт, чтобы спасти свои жизни. По его словам, одному из пассажиров удалось завладеть оружием, после чего он тут же начал стрелять.
Согласно версии израильской стороны, военные вынуждены были открыть огонь на поражение в порядке самообороны.
В ходе операции погибли девять участников плавания – граждан Турции, десятки были ранены. Ранения также получили семеро израильских солдат, столкнувшихся с ожесточенным сопротивлением участников плавания.
После перехвата флотилии в израильских тюрьмах, по данным МВД, оказались представители без малого 40 стран. Больше половины из них – граждане Турции, остальные имеют гражданство Австралии, Азербайджана, Алжира, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Германии, Греции, Египта, Индонезии, Иордании, Ирландии, Италии, Йемена, Канады, Кувейта, Ливана, Мавритании, Македонии, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Сербии, Сирии, США, Франции, Чехии, Швеции, ЮАР.
Позднее они были депортированы из Израиля.
Совет безопасности ООН, а также ряд мировых держав, включая Россию и ЕС выступили с осуждением действий Израиля, захватившего в нейтральных водах Средиземного моря "Флотилию свободы". В ряде государств прокатились манифестации против действий этой ближневосточной страны.
Для расследования инцидента внутри Израиля были созданы две комиссии – внутриармейская и "независимая общественная". Группа военных экспертов полностью оправдала "коммандос", но выявила просчеты в планировании и разведывательном обеспечении операции. Израильская общественная комиссия, в состав которой были введены иностранные наблюдатели, также признала правомерность действий израильских военных.
В августе 2010 года была учреждена комиссия ООН по расследованию инцидента. В сентябре 2011 года она возложила ответственность за случившееся на Израиль и частично на Турцию, а также на организаторов самой акции по несанкционированной доставке грузов в палестинский анклав. Вместе с тем в докладе говорится, что предпринятая Израилем "морская блокада была введена в качестве законной меры безопасности для того, чтобы предотвратить доставку в Газу вооружений морем, и ее осуществление соответствует требованиям международного права". Все без исключения грузы гуманитарного характера, по словам авторов доклада, должны направляться в Газу только в "установленном порядке" по суше через консультации с правительством Израиля и Палестины.
В мае 2013 года сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начнет предварительную проверку по факту инцидента с "Флотилией свободы", "чтобы установить обоснованность условий для проведения полноценного расследования". В ноябре 2014 года МУС принял решение не проводить расследование по инциденту. Прокурор в Гааге постановил, что события, имевшие место в мае 2010 года, недостаточно масштабны, чтобы попасть под юрисдикцию суда.
Действия Израиля привели к резкому ухудшению его отношений с Турцией. Анкара в сентябре 2011 года свела к минимуму дипломатические отношения с Израилем – до уровня второго секретаря, заморозила сотрудничество с ним в военной сфере, потребовала официальных извинений за инцидент, выплаты материальных компенсаций семьям погибших турок и снятия блокады Газы.
В марте 2013 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом за события 2010 года. Эрдоган принял извинения и согласился с необходимостью налаживать отношения между двумя странами.
На преодоление конфликта у стран ушло шесть лет. В конце июня 2016 года Турция и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений.
Согласно договору, Израиль должен был выплатить Турции в течение 25 дней 20 миллионов долларов компенсации за инцидент с "Флотилией свободы" в 2010 году, который и стал причиной ухудшения отношений между странами. В сентябре Израиль перечислил компенсацию за гибель турецких граждан.
Помимо выплаты компенсации со стороны Израиля, соглашение предполагало возвращение послов в Анкару и Тель-Авив, а также расширяло возможности для участия Турции в поддержке палестинцев и создавало условия для активизации двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в газовой сфере.
Турция в свою очередь обещала принять закон, которым аннулируются любые судебные иски к израильским солдатам и командирам, причастным к операции.
В декабре 2016 года суд Стамбула закрыл дело об инциденте с "Флотилией свободы" в 2010 году в связи с соглашением между Турцией и Израилем и выплатой им компенсации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников