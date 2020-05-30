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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T23:51
https://ria.ru/20200530/1572233946.html
Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Петербург
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РИА Новости

Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Петербург

22:05 30.05.2020 (обновлено: 23:51 30.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана со 172 россиянами на борту прилетел в Санкт-Петербург.
"Рейс U6-8880 по маршруту "Душанбе - Санкт-Петербург" прибыл в 21.31", - следует из информации онлайн-табло прилетов Пулково.
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Ранее сообщалось, что на борту самолета находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев.
Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, по прилету в аэропорту пассажиров рейса осмотрят врачи, возьмут обязательные анализы и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.
После этого пассажиры проходят паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции.
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За два месяца международный аэропорт Пулково принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пулково (аэропорт)Уральские авиалинииТаджикистанСанкт-ПетербургВ мире
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