Вывозной рейс из Таджикистана прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании " Вывозной рейс авиакомпании " Уральские авиалинии " из Таджикистана со 172 россиянами на борту прилетел в Санкт-Петербург

"Рейс U6-8880 по маршруту "Душанбе - Санкт-Петербург" прибыл в 21.31", - следует из информации онлайн-табло прилетов Пулково

Ранее сообщалось, что на борту самолета находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, по прилету в аэропорту пассажиров рейса осмотрят врачи, возьмут обязательные анализы и выдадут официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции по месту жительства или в обсерваторе.

После этого пассажиры проходят паспортный контроль и по закрытым для других коридорам попадают в зону выдачи багажа, который проходит обязательную дезинфекцию. Затем их в сопровождении экипажей ГИБДД на автобусах развозят по домам или к месту самоизоляции.

За два месяца международный аэропорт Пулково принял около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись порядка 2500 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.