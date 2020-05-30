Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Петербург

"Вывозной рейс U6-8880 по маршруту "Душанбе - Санкт-Петербург" вылетел в 18.44 местного времени (16.44 мск). Всего на борту находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев. В аэропорт "Пулково" прибытие воздушного судна ожидается в 21.30 местного времени", - говорится в сообщении.