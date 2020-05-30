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2020-05-30T18:23
https://ria.ru/20200530/1572228398.html
Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Петербург
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РИА Новости

Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Петербург

18:23 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ/ДУШАНБЕ, 30 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Душанбе со 172 россиянами на борту вылетел в Санкт-Петербург, сообщает перевозчик в субботу.
"Вывозной рейс U6-8880 по маршруту "Душанбе - Санкт-Петербург" вылетел в 18.44 местного времени (16.44 мск). Всего на борту находятся 172 пассажира, среди которых 149 взрослых, 15 детей и восемь младенцев. В аэропорт "Пулково" прибытие воздушного судна ожидается в 21.30 местного времени", - говорится в сообщении.
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Представитель посольства РФ в Таджикистане сообщил РИА Новости, что работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян продолжается. "Выражаем благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным", - сказал собеседник агентства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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201004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДушанбеТаджикистанСанкт-ПетербургВ мире
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