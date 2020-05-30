Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мусульмане Республики Татарстан, несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за коронавируса, приняли активное участие в благотворительном марафоне "Рамадан - месяц добрых дел", в частности, пожертвовав средства на лечение 12 тяжелобольных детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Сбор средств проходил в течение всего священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он длился с 24 апреля по 23 мая.

"За 30 дней благотворительному фонду "Закят" ДУМ РТ, благодаря неравнодушным татарстанцам, удалось привлечь средства на лечение тяжелобольных детей, на оказание продовольственной помощи малоимущим семьям, на восстановление мечети и многое другое. В рамках объявленного сбора средств финансовую помощь на оплату лечения получили 12 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с такими диагнозами, как ДЦП, гипертензионно-гидроцефальный синдром, киста сосудистого сплетения и так далее", - отметили в муфтияте.

Кроме того, в течение Рамадана были доставлены продуктовые наборы для ифтара - разговения в пост Рамадан - 30 000 нуждающимся в 40 районов Татарстана, 60 казанских мечетей и 10 социальных учреждений. Для приготовления ифтар-наборов, уточнили в ДУМ РТ, были закуплены 7 тонн мяса, 5 тонн овощей, 4 тонны фруктов, 1 тонна круп, 1 тонна макаронных изделий, 18 тысяч яиц, 4,5 тонны кондитерских изделий. Стоимость одного ифтар-набора составляла 300 рублей.

"Несмотря на тяжелые финансовые трудности, возникшие в мечетях в связи с пандемией, имамы Татарстана в период Рамазана также развернули масштабную продовольственную помощь нуждающимся слоям населения. Собственными стараниями имамов и благодаря их активному взаимодействию со спонсорами, помимо помощи в рамках VIII Республиканского ифтара и акции "Дорога жизни" мечети "Ярдэм", в республике ежедневно обеспечивались продовольствием в среднем более 3 тысяч нуждающихся", - сообщили в духовном управлении.

Также благотворительный фонд "Закят" при ДУМ РТ передал более 5,5 тонн продовольствия 915 малоимущим семьям Татарстана. Помощь была оказана на средства, собранные в рамках "пожертвования разговения" - предписываемой вероучением милостыни перед праздником Курбан-байрам.