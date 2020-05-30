Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель заявил, что община готова отправить послу Украины в Германии Андрею Мельнику ящик крымского вина, чтобы скрасить его горесть от заведомо проигранного пари относительно возвращения полуострова под украинскую юрисдикцию.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал украинским СМИ, что предложил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру заключить пари на возвращение Киеву Крыма. По его словам, в случае проигрыша, он готов отдать бутылка массандровского вина 1975. Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также бывший канцлер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных ЕС в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
"Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное. Украинские власти давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако признать это им мешает зависимость от навязанной западными странами антироссийской политики. Мы готовы отправить Андрею Мельнику ящик крымского вина, чтобы скрасить его горесть от проигранного пари", - сказал РИА Новости Гемпель.
Кроме того, по его словам, Мельник при условии согласования по линии МИД РФ может посетить российский Крым и убедиться в преобразовании полуострова.
"Уверен, что, пообщавшись с крымчанами, посол будет вынужден признать, что победителем в их пари является Герхард Шредер", - подчеркнул Гемпель.