Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ

"Посол Украины в ФРГ, видимо, впопыхах и на эмоциях решил заключить пари и теперь сам понимает, что оно заведомо проигрышное. Украинские власти давно уже смирились с российским статусом Крыма, однако признать это им мешает зависимость от навязанной западными странами антироссийской политики. Мы готовы отправить Андрею Мельнику ящик крымского вина, чтобы скрасить его горесть от проигранного пари", - сказал РИА Новости Гемпель.