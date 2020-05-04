Посол Украины предложил Шредеру пари из-за слов о Крыме

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма. Об этом дипломат заявил в интервью агентству "Укринформ".
Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Также бывший канцлер высказался за отмену антироссийских санкций, введенных Евросоюзом в 2014 году, и подчеркнул, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
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Мельник в ответ заявил, что Крым "непременно вернется в лоно матери-Украины" еще при жизни Шредера . "Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", — утверждает дипломат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
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