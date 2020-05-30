Дома более 2,5 тысяч жителей Ульяновской области газифицируют в 2020 году

"Перед нами стоит очень важная и трудная задача – совместно с нашим партнером компанией "Газпром" увеличить темпы газификации населенных пунктов региона. Большая ответственность лежит и на муниципальных образованиях, для всех это направление должно быть приоритетным. Необходимо уделить особое внимание работе с населением по подготовке жилых домов к подключению к природному газу, оказывать материальную помощь на газификацию домов малообеспеченным гражданам", - приводит пресс-служба слова Морозова.