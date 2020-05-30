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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2020-05-30T13:44
https://ria.ru/20200530/1572219689.html
Дома более 2,5 тысяч жителей Ульяновской области газифицируют в 2020 году
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РИА Новости

Дома более 2,5 тысяч жителей Ульяновской области газифицируют в 2020 году

13:43 30.05.2020 (обновлено: 13:44 30.05.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
УЛЬЯНОВСК, 30 мая – РИА Новости. Более 2,5 тысяч жителей Ульяновской области смогут в 2020 году подключить свои дома к газовым сетям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Планы газификации населенных пунктов области обсудили на выездном совещании под руководством губернатора области Сергея Морозова.
"Перед нами стоит очень важная и трудная задача – совместно с нашим партнером компанией "Газпром" увеличить темпы газификации населенных пунктов региона. Большая ответственность лежит и на муниципальных образованиях, для всех это направление должно быть приоритетным. Необходимо уделить особое внимание работе с населением по подготовке жилых домов к подключению к природному газу, оказывать материальную помощь на газификацию домов малообеспеченным гражданам", - приводит пресс-служба слова Морозова.
Как сообщил министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, в текущем году из областного бюджета на программу газификации выделено 236,76 миллиона рублей, это почти в два раза больше, чем в 2019 году. 
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По его словам, средства будут направлены на завершение строительства внутрипоселковых газовых сетей протяжённостью 88 километров в селах Головцево, Красный Бор, Румянцево Барышского района и Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района. Также начнется возведение шести новых сетей общей протяжённостью 90 километров в селах Живайкино, Кармалейка Барышского района, Сиуч Майнского района, Лесная Хмелевка и Бригадировка Мелекесского района, Старая Яндовка Старокулаткинского района.
В текущем году также планируется выполнить проектно-сметную документацию для девяти внутрипоселковых газопроводов протяжённостью 88,4 километра в ряде сел Вешкаймского, Николаевского, Старокулаткинского и Мелекесского районов, а также в Заволжском районе Ульяновска.
Кроме того, по подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" 29,92 миллиона рублей выделено на завершение строительства газопроводов в селах Загарино Барышского района и Новая Терешка Старокулаткинского района.
Отдельно был рассмотрен вопрос о продолжении газификации села Кротовка Ульяновского района. "Несмотря на то, что данный населенный пункт газифицирован, в нем ведется активная жилая застройка, и для обеспечения новых микрорайонов природным газом необходимо строительство дополнительных газораспределительных сетей по застраиваемым улицам. В настоящее время получены технические условия на проектирование газопровода, ведется подготовка проектов планирования и межевания территории. Строительно-монтажные работы планируется выполнить до 1 июля 2022 года", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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