В Совфеде ответили на слова Кравчука о способе "остановить" Россию

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал РБК слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о жестких мерах, чтобы "остановить агрессивные дела" России.
По мнению сенатора, такими заявлениями Кравчук "хочет встретить память о своих деяниях в начале 90-х на Украине, когда бывший секретарь ЦК по идеологии оказался откровенным националистом и сепаратистом".
Кроме того, сенатор напомнил, что Украина прокачивает в Западную Европу через свою территорию российский газ, получая за это деньги, а также покупает газ, при этом считая Россию врагом. Джабаров отметил, что никакой агрессии со стороны России нет, а европейцы — прагматичные люди.
"То, что подпевают некоторые представители Польши, стран Прибалтики — это лишь игра, нацеленная на привлечение западных траншей и кредитов" — подытожил сенатор.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что остановить "агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции. Также бывший глава государства раскритиковал политику европейских стран. Он отметил, что страны вводят против России санкции, при этом участвуя в строительстве "Северного потока —2", а также обсуждают смягчение ограничительных мер.
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