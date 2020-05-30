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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:45
https://ria.ru/20200530/1572214033.html
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1036x0_80_0_0_568b399f99b3868f12aaa514d5125745.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 11 июня

10:45 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 30 мая - 11 июня.
На 30 мая планируются рейсы Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лондон — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Екатеринбург— Новосибирск, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону — Махачкала, Бейрут — Краснодар, Кишинев — Москва. 31 мая ожидаются перелеты Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины— Москва, Бишкек — Новосибирск. 1 июня россияне вернутся домой маршрутами Каракас — Ла-Романа — Москва, Мадрид— Москва.
Медицинские работники в аэропорту
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Из Франкфурта в Москву вылетел вывозной рейс с 232 пассажирами
На 2 июня в расписании значатся рейсы Дели — Москва, Сеул — Владивосток — Москва, Тегеран — Москва, Ереван — Минеральные воды. 3 июня ожидается рейс Гуанчжоу — Владивосток — Москва. 4 июня должны состояться перелеты Тель-Авив — Москва, Сан-Паулу — Буэнос-Айрес — Москва.
На 5 июня планируются рейсы Париж — Москва, Сантьяго — Москва, Гавана — Москва, Бейрут — Эр-Рияд — Москва. 6 июня ожидается рейс Ташкент — Новосибирск. 7 июня россияне смогут воспользоваться рейсами Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск.
На 10 июня запланирован перелет Каир — Москва. На 11 июня предварительно назначен рейс Кейптаун — Касабланка (Марокко) — Москва.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пассажирский самолет Boeing 777
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Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)КейптаунМароккоКасабланкаГаванаТегеран (город)Шереметьево (аэропорт)Буэнос-Айрес (город)Общество
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