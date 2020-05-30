В России за сутки умер 181 пациент с COVID-19

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. За сутки в России умер 181 человек с коронавирусом, за все время скончались 4555 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умер 181 человек… За весь период умерли 4 555 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 78 человек умерли в Москве, 25 - в Дагестане, 24 - в Подмосковье, 13 – в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф