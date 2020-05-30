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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:39
https://ria.ru/20200530/1572213832.html
В России за сутки умер 181 пациент с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

В России за сутки умер 181 пациент с COVID-19

10:39 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой медицинской помощи
Медик у машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. За сутки в России умер 181 человек с коронавирусом, за все время скончались 4555 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки умер 181 человек… За весь период умерли 4 555 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 78 человек умерли в Москве, 25 - в Дагестане, 24 - в Подмосковье, 13 – в Санкт-Петербурге.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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