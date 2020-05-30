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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T10:34
https://ria.ru/20200530/1572213619.html
Первый пациент с COVID-19 в Дагестане рассказал, как выздоровел
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572213813_0:20:1074:624_1036x0_80_0_0_50b91b4252464cb1cb4a98f63576568f.jpg
РИА Новости

Первый пациент с COVID-19 в Дагестане рассказал, как выздоровел

10:34 30.05.2020
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© Фото : аккаунт в Instagram "gusaev"Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
© Фото : аккаунт в Instagram "gusaev"
Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Нотариус из Махачкалы и депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев стал первым больным в регионе, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Сейчас, уверен Гусаев, в Дагестане не осталось человека, которого бы коронавирус не коснулся так или иначе. О своем лечении, помощи и внимании врачей, а также о борьбе с фейками в соцсетях Гусаев рассказал корреспонденту РИА Новости.

Первый больной

Тимур Гусаев почувствовал себя плохо 20 марта, но сначала решил, что это просто грипп. Поводов подозревать коронавирус не было – за границу не выезжал полтора года, а за пределы Махачкалы - последние два месяца. Температура была невысокая, но тело ломило, был кашель, а через пару дней совсем исчезло обоняние. Именно последнее обстоятельство и заставило Гусаева подумать, что это не обычная простуда. Он позвонил в поликлинику, попросил взять анализ на COVID-19. Признается, что пришлось настаивать на тесте, ведь он не попадал на тот момент в категорию людей из зоны риска. В марте брали анализы только у тех, кто вернулся из стран, где уже были вспышки, и у тех, кто контактировал с больными. Пациентов с коронавирусом на тот момент в Дагестане еще не было выявлено.
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Результат оказался положительным. Гусаева госпитализировали, и он стал первым пациентом первого ковид-центра в Махачкале, который оборудовали в республиканском центре инфекционных заболеваний. У его жены и пятерых детей тоже взяли анализы, но они оказались отрицательными.
Как он заразился - Гусаев может только предполагать. Скорее всего, от своего коллеги – юриста, который в середине марта вернулся из Москвы. Он уже на следующий день оказался в одной палате с Гусаевым с подтвержденным диагнозом.
"Мы пролежали с ним 17 дней в одной палате, у него все прошло легко. У меня осложнилось небольшой пневмонией. Мне повезло, что выявили в самом начале", - говорит Гусаев.
По его словам, в больнице медики уделяли им много внимания, ведь они был первыми пациентами с новой инфекцией. Но буквально через несколько дней стали поступать еще люди. За неделю-другую ситуация резко ухудшилась, на смену больным с легкой формой коронавируса пришли тяжелые пациенты.
"А когда мы выписывались, в ту ночь в центре умерли первые три пациента с COVID", - вспоминает он.
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Через соцсети

В начале апреля по соцсетям в Дагестане разошелся ролик: санитарка больницы №1 Махачкалы показывает пустые палаты в отделении для пациентов с коронавирусом и комментирует, что проблема надуманная. Спустя некоторое время больница опубликовала опровержение - это отделение только готовили для ковид-больных, поэтому на кадрах пустые коридоры. Вслед за этим появилось извинение санитарки.
Гусаев говорит, что подобных роликов с заявлениями, что власти преувеличивают опасность заболевания, в дагестанских соцсетях было немало.

"Было очень много фейков в Instagram, а эта сеть очень популярна у нас, о чипизации населения, о мировом заговоре, о том, что правительство зачем-то хочет притеснить людей. В чатах в WatsApp многое распространялось. В начале эпидемии – марте-апреле – даже некоторые медики выкладывали свои скептические настроения, ведь большого количества больных еще не было и не было тяжелых пациентов… А та санитарка, которая сняла пустые палаты, потом выложила ролик уже из красной зоны, куда она перешла работать, и призывала всех сидеть дома", - рассказывает Гусаев.

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Ранее власти неоднократно опровергали подобную фейковую информацию.
К мифам о болезни, которые распространялись с соцсетях, добавились и публикации тех, у кого коронавирус протекал в легкой форме. Молодым людям, которые вернулись из-за границы, было непонятно, зачем их держат в госпиталях с обычным насморком. Все это отразилось на восприятии ситуации жителями Дагестана, уверен Гусаев, многие просто отказывались верить в опасность коронавируса.
С фейками столкнулся и сам Тимур. Когда он оказался в больнице, решил не скрывать это и опубликовал пост в Instagram, где у него более 5,5 тысячи подписчиков. Но такой реакции не ожидал, признается он.
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"По поводу меня быстро распространился фейк в WhatsApp – аудозапись на аварском языке, где какой-то молодой человек рассказывает, что вируса нет, и даже если он есть, то он не опасен. А правительство просто выбрало публичного человека, депутата, и он за 12 миллионов рублей согласился имитировать больного. Это все начинает обрастать снежным комом, и у меня в комментариях к публикации в Instagram о том, что я болею, начинается ад. Я их даже не все прочел, их 600-700. Большинство негативные: тебе проплатили, как тебе не стыдно, хватит играть роль", - рассказывает Гусаев.
По поводу фейка о проплаченных 12 миллионах рублей депутат написал заявление в прокуратуру, сейчас и СК проводит проверку.

Недоверие и страх

По данным оперштаба, в Дагестане выявлено уже более 4,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, количество умерших превысило 200 человек. Регион в первой десятке по количеству заболевших, а по количеству смертей сразу идет после мегаполисов – Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Как считает Гусаев, COVID-19 так распространился в республике, возможно, и из-за местных традиций. До начала мая, когда жители слышали официальные данные о всего 20 смертях в регионе из-за коронавируса, многие считали, что это не страшно, в ДТП погибает больше людей. Поэтому, уверен Гусаев, многие даже не стали менять свой обычный образ жизни, и это сказалось на скорости распространения инфекции. Особенно, говорит Тимур, это касается горных районов, где болезнь выявляется очагами.
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"Когда умирает человек, по обычаям его хоронят в тот же день. В горных селах в большинстве случаев не делают вскрытия, и причина смерти не установлена. На соболезнования, поминки, приезжает вся родня, очень много человек – из Махачкалы, Москвы. И в марте-апреле поминки все также проходили. К тому же, когда объявили нерабочие дни, в Дагестан стали ехать к родным из Москвы, стали возвращаться из-за границы", - говорит Гусаев.
Ситуация резко поменялась к середине мая. Власти стали говорить о сотнях умерших от внебольничной пневмонии, о тысячах больных в инфекционных госпиталях. "И сейчас, я думаю, в республике не осталось человека, которого бы коронавирус не коснулся через знакомых, родственников. Думаю, что людей, верящих в мировой заговор, стало меньше, и люди стали соблюдать меры предосторожности. И сейчас болезнь пошла на спад, в больницах Махачкалы до 30% свободных коек", - говорит Гусаев.
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Как и по всей стране, в Дагестане были введены ограничительные меры из-за коронавируса, перестали работать предприятия сферы услуг, торговые центры, непродовольственные магазины. "Надо отметить, социального взрыва не случилось, благодаря активизации гражданского общества. Благотворительные фонды, меценаты, депутаты, в том числе и местных уровней, объединились и стали помогать продуктами, лекарствами тем, кто остался без работы. Помогают больницам", - говорит Гусаев.

Сила слова

Еще во время лечения от коронавируса Тимур Гусаев создал канал в Telegram, где рассказывал, что происходит с ним, и публиковал материалы о болезни. Он много рассказывал в своих соцсетях и о врачах, которые работают с коронавирусом. С одним из них - врачом из Москвы Сабиром Кахримановым - Гусаев даже провел прямой эфир, он отвечал на вопросы о коронавирусе.
"Так получилось, что Сабир сам инфицировался, и почти три недели он провел дома, и все эти три недели он провел в консультации на телефоне. Он предоставил свой номер через соцсети всем, кому нужно. Помог большому количеству людей", - рассказывает Гусаев.
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Гусаев и сам многим помогал добрым словом, рассказывал о болезни, где-то успокаивал своих знакомых и совсем незнакомых людей. А еще, он, как донор, сдал кровь в надежде, что она пригодится кому-то если не вылечиться, то легче перенести болезнь.
"Боюсь ли я заболеть вновь? Знаете, не хочется как первому пациенту с коронавирусом в Дагестане стать первым повторно заболевшим", - смеется Гусаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил, что рассуждения людей, что их может не затронуть коронавирус или он пройдет у них в легкой форме, абсолютно безответственные.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанДмитрий МедведевСледственный комитет России (СК РФ)ВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)МахачкалаОбщество
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