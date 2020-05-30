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Культура
2020-05-30T06:52
https://ria.ru/20200530/1572208832.html
Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве насилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_ad1f5271a4bbf606424f50ed9de9a4bd.jpg
РИА Новости

Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве насилии

06:52 30.05.2020
17589
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин
Певец Стас Костюшкин
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певец Стас Костюшкин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший участник группы "Чай в двоем" Стас Костюшкин опубликовал в инстагарме обращение после раскрытия истории о пережитом в детстве насилии.
Ранее в интервью Super.ru Костюшкин рассказал, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение обнародовать историю, которую считал "постыдной", певец обосновал страхом за собственных детей.
Однако впоследствии, заявил артист, некоторые стали его "поливать грязью", увидев статьи, вырванные из контекста интервью, поэтому певец решил повторить уже сказанное в интервью.
"Еще раз повторюсь, я боюсь за детей!!! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей", — написал Костюшкин.
1897114430
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КультураСтас КостюшкинРоссияМузыкаШоу-бизнесДети
Популярные комментарии
Пиара захотелось. Я про этого Стаса и знать не знал, а вчера вот прочитал, что он спас четверых пацанов от смерти и получил опыт, который ему помог в шоу-бизнесе.
30 мая, 07:27
Naum Vygodsky
1660009
А кому его признание интересно? Хочет быть на слуху и в тренде. Пусть курсы открывает, раз уж ему воспитание и этика ни к чему......
30 мая, 07:06
TTut_en
1400026
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