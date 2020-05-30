Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве насилии

"Еще раз повторюсь, я боюсь за детей!!! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей", — написал Костюшкин.