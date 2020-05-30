Стас Костюшкин объяснил свое признание о пережитом в детстве насилии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывший участник группы "Чай в двоем" Стас Костюшкин опубликовал в инстагарме обращение после раскрытия истории о пережитом в детстве насилии.
Ранее в интервью Super.ru Костюшкин рассказал, что в восьмилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия. Решение обнародовать историю, которую считал "постыдной", певец обосновал страхом за собственных детей.
Однако впоследствии, заявил артист, некоторые стали его "поливать грязью", увидев статьи, вырванные из контекста интервью, поэтому певец решил повторить уже сказанное в интервью.
"Еще раз повторюсь, я боюсь за детей!!! За всех, не только за своих! Мы должны об этом говорить. Да, многие меня сейчас поливают грязью, просто за то, что когда-то восьмилетний мальчик попал в беду, ничего страшного, мальчик подрос и это переживет. Давайте только не дадим в обиду других детей", — написал Костюшкин.