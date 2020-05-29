Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

По словам исполнителя, в возрасте восьми лет он и четверо его сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров. Там к ним подошел незнакомец. Стасу удалось убежать и спрятаться, но мужчина заметил это и обратился к ребенку с угрозой убить его приятелей.