Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Об этом пишет портал "Super.ru".
По словам исполнителя, в возрасте восьми лет он и четверо его сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров. Там к ним подошел незнакомец. Стасу удалось убежать и спрятаться, но мужчина заметил это и обратился к ребенку с угрозой убить его приятелей.
"Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал". Надо было возвращаться. Мне страшно, трясутся ноги, но я вернулся обратно", — отметил Костюшкин.
По словам артиста, ребята договорились о том, чтобы не рассказывать никому о пережитом насилии со стороны злоумышленника.
"Никто не понял, что это", — заключил он.
Костюшкин утверждает, что мужчина так и не ответил за содеянное. Он подчеркнул, что решил обнародовать историю, которую считал "постыдной", из-за страха за собственных детей.