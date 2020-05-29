Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-29T03:21
https://ria.ru/20200529/1572148984.html
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
https://cdn21.img.ria.ru/images/148520/10/1485201016_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_ad1f5271a4bbf606424f50ed9de9a4bd.jpg
РИА Новости

Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии

01:48 29.05.2020 (обновлено: 03:21 29.05.2020)
16028
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию "Сочи Казино и Курорт"
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Бывший участник группы "Чай вдвоем", певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Об этом пишет портал "Super.ru".
По словам исполнителя, в возрасте восьми лет он и четверо его сверстников поехали на заброшенный завод пластполимеров. Там к ним подошел незнакомец. Стасу удалось убежать и спрятаться, но мужчина заметил это и обратился к ребенку с угрозой убить его приятелей.

"Ты тогда родителям этих четверых передай, где я их закопал". Надо было возвращаться. Мне страшно, трясутся ноги, но я вернулся обратно", — отметил Костюшкин.

По словам артиста, ребята договорились о том, чтобы не рассказывать никому о пережитом насилии со стороны злоумышленника.

"Никто не понял, что это", — заключил он.

Костюшкин утверждает, что мужчина так и не ответил за содеянное. Он подчеркнул, что решил обнародовать историю, которую считал "постыдной", из-за страха за собственных детей.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
3 мая, 22:38Культура
Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии после скандала из-за ее слов
28231641158
Обсудить 13
КультураСтас КостюшкинРоссияМузыкаШоу-бизнес
Популярные комментарии
Не хватает заключительной фразы: "После этого я решил стать артистом".
29 мая, 03:15
АНДРЕЙ КОННИН
19100006
Пиар? Хайп? Желание напомнить о себе? Иначе не вижу смысла "об этом" говорить, если это было на самом деле.
29 мая, 02:00
имя фамилия
2610007
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
Лента новостейМолния