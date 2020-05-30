Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T06:21
https://ria.ru/20200530/1572208673.html
В Дагестане полевые госпитали Минобороны приняли более 15 новых пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571940089_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_1f1a60bfd9baa8934d74c10a598991b9.jpg
РИА Новости

В Дагестане полевые госпитали Минобороны приняли более 15 новых пациентов

06:21 30.05.2020
321
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
Военный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Военный медик одевает защитный костюм в полевом госпитале в Буйнакске
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полевые госпитали Минобороны России в дагестанских Ботлихе и Буйнакске приняли на лечение более 15 местных жителей за сутки, сообщает российское оборонное ведомство.
"За прошедшие сутки более 15 местных жителей были доставлены в полевые медицинские учреждения, где после проведения медицинским персоналом необходимых лечебно-диагностических мероприятий были помещены в стационар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас 56 пациентов получают всю необходимую медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.
Для оказания помощи в госпиталях имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.
Места сбора людей в поселке обрабатывали белизной
23 мая, 08:00
"Дышали по очереди". Почему Дагестан оказался беззащитен перед COVID-19
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Позднее было решено, что медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены сразу в трёх городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было решено развернуть в регионе ещё два мобильных госпиталя в Буйнакске и Ботлихе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
401000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БуйнакскХасавюртКаспийскОбщество
Рекомендуем
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Депутат народного собрания республики Дагестан Тимур Гусаев во время изоляции в инфекционной больнице Махачкалы
Первый пациент с COVID-19 в Дагестане рассказал, как выздоровел
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Губернатор Красноярского края Александр Усс
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния