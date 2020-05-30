В Дагестане полевые госпитали Минобороны приняли более 15 новых пациентов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Полевые госпитали Минобороны России в дагестанских Ботлихе и Буйнакске приняли на лечение более 15 местных жителей за сутки, сообщает российское оборонное ведомство.
"За прошедшие сутки более 15 местных жителей были доставлены в полевые медицинские учреждения, где после проведения медицинским персоналом необходимых лечебно-диагностических мероприятий были помещены в стационар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас 56 пациентов получают всю необходимую медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.
Для оказания помощи в госпиталях имеются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны развернуть строительство медицинского центра не менее чем на 200 мест в Дагестане, в котором будут лечить от коронавируса. Позднее было решено, что медцентры по типовому проекту Минобороны будут построены сразу в трёх городах Дагестана: в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Кроме того, было решено развернуть в регионе ещё два мобильных госпиталя в Буйнакске и Ботлихе.
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