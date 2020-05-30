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Культура
2020-05-30T14:24
https://ria.ru/20200530/1572207699.html
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
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РИА Новости

Валерия рассказала о "дебильной аудитории"

04:23 30.05.2020 (обновлено: 14:24 30.05.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
Цой в "суперраунде" выпуска досталось задание позвонить Валерии и произнести заготовленную авторами шоу фразу с предложением провести прямой эфир в инстаграме и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "каким-то трешем", однако признала, что "надо что-то делать" с онлайн-стримами.
"Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. <...> Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато", — сказала певица.
Позднее в комментариях к одному из постов в инстаграме ее попросили пояснить слова о "дебильной аудитории".
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"Почему вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?" — спросила @an.khvat.
"Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться", — ответила Валерия.
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Обсудить 62
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Популярные комментарии
Полностью согласен с Валерией по поводу её немногочисленной аудитории! :)
30 мая, 04:32
Виталик Т
1715100019
Шикса Ёськи Шрекмана о своей гойской аудитории)
30 мая, 06:17
Ram Kale
993801127
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