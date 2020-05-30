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2020-05-30T00:07
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В Ульяновске локализовали пожар в кафе и надворных постройках
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РИА Новости

В Ульяновске локализовали пожар в кафе и надворных постройках

00:07 30.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар в кафе и надворных постройках в Ульяновске удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске на улице Серафимовича, дом 21/3, горит кафе "7 Пятниц" и надворные постройки. На момент возгорания кафе не работало. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
"В 23.43 объявлена локализация на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УльяновскПроисшествия
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