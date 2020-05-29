В Ленобласти расширен перечень предлагающих общественные работы структур

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области расширили перечень структур, принимающих на оплачиваемые общественные работы потерявших доход в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

Ранее потерявшие работу из-за пандемии жители области могли принять участие в оплачиваемых общественных работах на дорогах.

"Теперь общественные работы в регионе также будут проводиться в сферах экологии, создания интерактивных карт и маршрутов, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, озеленения и благоустройства территорий, общественно-культурных мероприятий, ухода за пожилыми людьми, обслуживания пассажирского транспорта, строительства, оздоровления и отдыха детей и других. В Центрах занятости населения уже есть заявки от жителей, готовых пойти на такие работы", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что принять участие в общественных работах смогут совершеннолетние жители области с постоянной или временной регистрацией в регионе, потерявшие доход в период пандемии. Заработная плата составит 24260 рублей в месяц (2 МРОТ). При этом, безработные, которые работали в течение года перед обращением на Биржу труда, сохранят пособие по безработице.

"Продлятся общественные работы до конца августа. Получить информацию о вакансиях можно в Центре занятости населения любого района области", - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, также субсидии на проведение общественных работ могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и негосударственные некоммерческие организации. Исключение – государственные и муниципальные учреждения. Работодатели, желающие организовать общественные работы на базе своего предприятия, могут подать заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий в любой филиал Центра занятости населения или к омитет по труду и занятости населения Ленобласти.