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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-29T18:29
https://ria.ru/20200529/1572195660.html
В Ленобласти расширен перечень предлагающих общественные работы структур
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РИА Новости

В Ленобласти расширен перечень предлагающих общественные работы структур

18:29 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области расширили перечень структур, принимающих на оплачиваемые общественные работы потерявших доход в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Ранее потерявшие работу из-за пандемии жители области могли принять участие в оплачиваемых общественных работах на дорогах.
"Теперь общественные работы в регионе также будут проводиться в сферах экологии, создания интерактивных карт и маршрутов, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, озеленения и благоустройства территорий, общественно-культурных мероприятий, ухода за пожилыми людьми, обслуживания пассажирского транспорта, строительства, оздоровления и отдыха детей и других. В Центрах занятости населения уже есть заявки от жителей, готовых пойти на такие работы", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что принять участие в общественных работах смогут совершеннолетние жители области с постоянной или временной регистрацией в регионе, потерявшие доход в период пандемии. Заработная плата составит 24260 рублей в месяц (2 МРОТ). При этом, безработные, которые работали в течение года перед обращением на Биржу труда, сохранят пособие по безработице.
"Продлятся общественные работы до конца августа. Получить информацию о вакансиях можно в Центре занятости населения любого района области", - добавил представитель пресс-службы.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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По его словам, также субсидии на проведение общественных работ могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и негосударственные некоммерческие организации. Исключение – государственные и муниципальные учреждения. Работодатели, желающие организовать общественные работы на базе своего предприятия, могут подать заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидий в любой филиал Центра занятости населения или к омитет по труду и занятости населения Ленобласти.
"Общественные работы в Ленинградской области организованы для поддержки жителей, оставшихся без дохода в период пандемии – безработных, а также сотрудников предприятий, чья деятельность временно приостановлена. Так, с 25 мая уже начались общественные работы в сфере дорожного хозяйства", - напомнили в пресс-службе.
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