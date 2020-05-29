Глава Ленобласти озвучил аудиогид "По следам боевой славы"

"Из года в год мы продолжаем работу по благоустройству памятников, мемориалов Великой Отечественной войны в Ленинградской области, открываем новые памятные места. В этом году мы открыли очень интересный интерактивный музей под названием "Дом 43 героев", посвященный летчикам, которые защищали Балтийское небо, Ладожское озеро. Во время Великой Отечественной Войны в этом здании располагался штаб двух летных полков, и 43 лётчика за время Ленинградской битвы стали Героями Советского Союза. Долгие годы здание было разрушено, и два года назад мы приняли решение его восстановить", - сказал глава региона.