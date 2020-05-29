Глава Ленобласти озвучил аудиогид "По следам боевой славы"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил один из маршрутов нового аудиогида "По следам боевой славы" к 75-летию Великой Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, аудиогид разработан в рамках онлайн-проекта "По следам боевой славы" к 75-летию Великой Победы при поддержке администрации Ленинградской области и "Дорожного радио". Озвученный Дрозденко маршрут называется "Мурманское шоссе – Кобона – Тихвин – Бокситогорск".
"Из года в год мы продолжаем работу по благоустройству памятников, мемориалов Великой Отечественной войны в Ленинградской области, открываем новые памятные места. В этом году мы открыли очень интересный интерактивный музей под названием "Дом 43 героев", посвященный летчикам, которые защищали Балтийское небо, Ладожское озеро. Во время Великой Отечественной Войны в этом здании располагался штаб двух летных полков, и 43 лётчика за время Ленинградской битвы стали Героями Советского Союза. Долгие годы здание было разрушено, и два года назад мы приняли решение его восстановить", - сказал глава региона.
Он выразил уверенность в том, что многие захотят побывать в этом месте.
"Таких точек на карте Ленинградской области немало – и аудиогид поможет людям больше узнать о нашей истории", - отметил Дрозденко.
Всего в приложении будут доступны шесть маршрутов-аудиогидов по знаковым местам Ленинградской области военного времени: Гатчина и Лужское направление, Дорога Жизни, Невский пятачок, Мурманское шоссе – Кобона – Тихвин – Бокситогорск, Ораниенбаум и Юго-Западная линия фронта, Малая дорога Жизни. Большинство маршрутов озвучено дикторами "Дорожного радио".