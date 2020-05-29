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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-29T16:42
https://ria.ru/20200529/1572188655.html
Глава Ленобласти озвучил аудиогид "По следам боевой славы"
https://cdn23.img.ria.ru/images/153226/01/1532260129_0:4:3072:1732_1036x0_80_0_0_274751e6766054eda614dce87fdb0d43.jpg
РИА Новости

Глава Ленобласти озвучил аудиогид "По следам боевой славы"

16:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил один из маршрутов нового аудиогида "По следам боевой славы" к 75-летию Великой Победы, сообщил  РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, аудиогид  разработан в рамках онлайн-проекта "По следам боевой славы" к 75-летию Великой Победы при поддержке администрации Ленинградской области и "Дорожного радио". Озвученный Дрозденко маршрут называется "Мурманское шоссе – Кобона – Тихвин – Бокситогорск".
"Из года в год мы продолжаем работу по благоустройству памятников, мемориалов Великой Отечественной войны в Ленинградской области, открываем новые памятные места. В этом году мы открыли очень интересный интерактивный музей под названием "Дом 43 героев", посвященный летчикам, которые защищали Балтийское небо, Ладожское озеро. Во время Великой Отечественной Войны в этом здании располагался штаб двух летных полков, и 43 лётчика за время Ленинградской битвы стали Героями Советского Союза. Долгие годы здание было разрушено, и два года назад мы приняли решение его восстановить", - сказал глава региона.
Он выразил уверенность в том, что многие захотят побывать в этом месте. 
"Таких точек на карте Ленинградской области немало – и аудиогид поможет людям больше узнать о нашей истории", - отметил Дрозденко. 
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Всего в приложении будут доступны шесть маршрутов-аудиогидов по знаковым местам Ленинградской области военного времени: Гатчина и Лужское направление, Дорога Жизни, Невский пятачок, Мурманское шоссе – Кобона – Тихвин – Бокситогорск, Ораниенбаум и Юго-Западная линия фронта, Малая дорога Жизни. Большинство маршрутов озвучено дикторами "Дорожного радио".
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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