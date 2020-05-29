Историк оценил значение создания сборника документов о зверствах нацистов

© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Сборник архивных документов " Сборник архивных документов " Без срока давности ", в котором будут приведены конкретные данные о жертвах преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, позволит избежать сухих статистических данных и будет интересен не только для специалистов, считает историк Борис Ковалев.

В настоящее время завершается работа над томом по Ленинградской области , который войдет в сборник архивных документов о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны "Без срока давности". В сборник войдет 23 тома, посвященных разным регионам России. В том по Ленинградской вошли 225 архивных документов. Согласно обобщенным сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибло более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.

"В любой области России есть болезненные темы, которые мы обязаны знать, помнить. Пожалуй, нет ничего более точного, сурового, грубого и зримого, чем архивный документ. Поскольку архивный документ по сути своей позволяет самому читателю делать соответствующие выводы… В этом сборнике присутствует и научная статья, и есть комментарии, но самое главное – это почувствовать вкус эпохи, почувствовать реалии документа того времени, не вырванные из контекста, которые, к сожалению, до сих пор не известны большинству наших читателей", - сказал Ковалев.

По его словам, архивные документы, которые войдут в сборник, позволят почувствовать трагедии конкретных людей, которые стали жертвами преступлений нацистов.