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2020-05-29T16:10
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Историк оценил значение создания сборника документов о зверствах нацистов
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РИА Новости

Историк оценил значение создания сборника документов о зверствах нацистов

16:10 29.05.2020
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© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Сборник архивных документов "Без срока давности", в котором будут приведены конкретные данные о жертвах преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, позволит избежать сухих статистических данных и будет интересен не только для специалистов, считает историк Борис Ковалев.
В настоящее время завершается работа над томом по Ленинградской области, который войдет в сборник архивных документов о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны "Без срока давности". В сборник войдет 23 тома, посвященных разным регионам России. В том по Ленинградской вошли 225 архивных документов. Согласно обобщенным сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибло более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.
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"В любой области России есть болезненные темы, которые мы обязаны знать, помнить. Пожалуй, нет ничего более точного, сурового, грубого и зримого, чем архивный документ. Поскольку архивный документ по сути своей позволяет самому читателю делать соответствующие выводы… В этом сборнике присутствует и научная статья, и есть комментарии, но самое главное – это почувствовать вкус эпохи, почувствовать реалии документа того времени, не вырванные из контекста, которые, к сожалению, до сих пор не известны большинству наших читателей", - сказал Ковалев.
По его словам, архивные документы, которые войдут в сборник, позволят почувствовать трагедии конкретных людей, которые стали жертвами преступлений нацистов.
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"Говорят, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть миллионов – это статистика. И вот те десятки миллионов жертв, которые понесла наша страна в годы войны, к сожалению, зачастую превращаются в некую статистику. А документы, которые представляются по областям – это возвращение от статистики к трагедии. Потому что в этих документах называются конкретные люди, конкретные семьи, конкретные трагедии, конкретный ущерб. Поэтому издание такого сборника может получить самую высокую оценку не только от профессиональных историков, но и от всех неравнодушных читателей", - сказал историк.
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Без срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьОбщество
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