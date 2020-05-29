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2020-05-29T15:55
https://ria.ru/20200529/1572185064.html
В Узбекистане проверили более 250 аппаратов ИВЛ "Авента"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571377223_0:14:3071:1741_1036x0_80_0_0_6721d9234865686d05fe1585413b9c79.jpg
РИА Новости

В Узбекистане проверили более 250 аппаратов ИВЛ "Авента"

15:55 29.05.2020
453
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Павел Львов
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Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Аппараты ИВЛ "Авента-М", использующиеся в Узбекистане, прошли проверку на работоспособность, замечаний не выявлено, говорится в письме директора Республиканского учебно-производственного центра по ремонту и обслуживанию медицинской техники в Ташкенте к замминистра здравоохранения страны.
В письме на имя замминистра Баходира Низомова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается, что в общей сложности было проверено 262 аппарата ИВЛ "Авента-М", из них 120 аппаратов - в 12 регионах республики и 142 - в Ташкенте и области. Еще 18 аппаратов не удалось проверить, так как они находятся в "красной" зоне, как только ограничения будут сняты, оборудование будет проверено.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
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"Проведена оценка работоспособности оборудования, проведены необходимые контрольные замеры (напряжение сети, подводка газов, состояние проводки и прочее). В процессе проверки оборудования поломок или каких-либо отклонений в технической составляющей аппаратов выявлено не было. Все параметры и режимы оборудования работают в штатном состоянии", - говорится в тексте письма.
Отмечается, что для нормальной работы аппарата на одно койко-место требуется 10 квадратных метров, так как при превышении количества аппаратов в одном помещении увеличивается концентрация кислорода в комнате. Для инфекционных больниц применяется закрытая система палат или блоков с принудительной вытяжной вентиляцией - в случае превышения процентного содержания кислорода в комнате путем сбрасывания аппаратом отработанной кислородновоздушной смеси увеличивается риск возникновения пожара.
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Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.
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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

Сотрудники МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

Окна больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли 5 человек
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанк

Пять человек спасти не удалось.

Машины противопожарной службы у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AFP 2020 / Olga Maltseva

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Сотрудник МЧС в защитном снаряжении на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AP Photo / Dmitry Lovetsky

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
© AFP 2020 / Olga Maltseva

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

Сотрудник МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
1 из 9

Сигнал о ЧП в клинике поступил в МЧС рано утром, в 6:23. Уже через пять минут пожарные прибыли на место и увидели горящие окна одной из палат.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
2 из 9

Это был реанимационный блок. Здесь находились 20 лежачих больных.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
3 из 9

Сразу же началась работа по эвакуации пациентов.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Пять человек спасти не удалось.

© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
5 из 9

Большего количества жертв удалось избежать благодаря врачам и медсестрам отделения.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
6 из 9

Еще до прибытия пожарных они вывели большинство пациентов реанимации в другие отделения, выкатывали кровати, защищая больных от дыма.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
7 из 9

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Загорелся один из аппаратов ИВЛ.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
8 из 9

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© AP Photo / Dmitry Lovetsky
9 из 9

После случившегося губернатор Санкт-Петербурга поручил проверить медицинское оборудование во всех стационарах города.

© AFP 2020 / Olga Maltseva
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКонцерн Радиоэлектронные технологииУзбекистанВ мире
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