В Узбекистане проверили более 250 аппаратов ИВЛ "Авента"

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Аппараты ИВЛ "Авента-М", использующиеся в Узбекистане, прошли проверку на работоспособность, замечаний не выявлено, говорится в письме директора Республиканского учебно-производственного центра по ремонту и обслуживанию медицинской техники в Ташкенте к замминистра здравоохранения страны.

В письме на имя замминистра Баходира Низомова, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается, что в общей сложности было проверено 262 аппарата ИВЛ "Авента-М", из них 120 аппаратов - в 12 регионах республики и 142 - в Ташкенте и области. Еще 18 аппаратов не удалось проверить, так как они находятся в "красной" зоне, как только ограничения будут сняты, оборудование будет проверено.

"Проведена оценка работоспособности оборудования, проведены необходимые контрольные замеры (напряжение сети, подводка газов, состояние проводки и прочее). В процессе проверки оборудования поломок или каких-либо отклонений в технической составляющей аппаратов выявлено не было. Все параметры и режимы оборудования работают в штатном состоянии", - говорится в тексте письма.

Отмечается, что для нормальной работы аппарата на одно койко-место требуется 10 квадратных метров, так как при превышении количества аппаратов в одном помещении увеличивается концентрация кислорода в комнате. Для инфекционных больниц применяется закрытая система палат или блоков с принудительной вытяжной вентиляцией - в случае превышения процентного содержания кислорода в комнате путем сбрасывания аппаратом отработанной кислородновоздушной смеси увеличивается риск возникновения пожара.

Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на "Уральском приборостроительном заводе" концерна "Радиоэлектронные технологии" ( КРЭТ ), использовались в больницах Москвы Санкт-Петербурга , где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.