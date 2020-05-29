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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T15:07
https://ria.ru/20200529/1572181717.html
Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург
https://cdn24.img.ria.ru/images/156374/79/1563747991_0:332:3050:2048_1036x0_80_0_0_ac561ee16c9bd614add473512886f27f.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

15:07 29.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways ТашкентСанкт-Петербург с 28 россиянами на борту прибыл в Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
"Рейс HY 3633 …прибыл …в 12.55 мск", - сообщается на табло.
По данным пресс-службы Смольного, на борту самолета в Петербург прибыли 28 россиян, почти все они – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сразу после прибытия в аэропорту Пулково у пассажиров берут анализы, проверяют наличие симптомов коронавируса, выдают официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе.
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С начала апреля в аэропорту Пулково встретили более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись почти 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПулково (аэропорт)ТашкентЛенинградская областьКурортный районОбщество
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