Вывозной рейс из Ташкента прибыл в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways Ташкент – Санкт-Петербург с 28 россиянами на борту прибыл в Пулково, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
"Рейс HY 3633 …прибыл …в 12.55 мск", - сообщается на табло.
По данным пресс-службы Смольного, на борту самолета в Петербург прибыли 28 россиян, почти все они – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сразу после прибытия в аэропорту Пулково у пассажиров берут анализы, проверяют наличие симптомов коронавируса, выдают официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе.
С начала апреля в аэропорту Пулково встретили более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись почти 2500 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.