"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.

В белорусском ведомстве, в свою очередь, заявили, что у республики нет долгов за российский газ. Там отметили, что есть разногласия по "определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".