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2020-05-29T18:01
https://ria.ru/20200529/1572179810.html
"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
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РИА Новости

"Газпром" озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

14:45 29.05.2020 (обновлено: 18:01 29.05.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. "Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
В белорусском ведомстве, в свою очередь, заявили, что у республики нет долгов за российский газ. Там отметили, что есть разногласия по "определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности".
В феврале Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.
Этот спор тормозит также процесс принятия единой формулы цены на газ в ЕАЭС.
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93557159378105
Обсудить 121
Алексей МиллерГазпромБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Никакой корректировки не будет-взяли в долг верните а иначе территорией расплатитесь своей!!!
29 мая, 16:03
kysnec28
660214116682
Сейчас Миллер побежит к Путину жалиться на плохих белорусов. Сам решить ничего не может.
29 мая, 15:31
mmiasnikov
371131078
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