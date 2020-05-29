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2020-05-29T13:36
https://ria.ru/20200529/1572173911.html
Политкомиссия ПАСЕ обсудила проведение выборов в условиях пандемии
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РИА Новости

Политкомиссия ПАСЕ обсудила проведение выборов в условиях пандемии

13:36 29.05.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии обсудила в пятницу вопрос проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, в заседании приняли участие российские сенаторы Сергей Кисляк и Владимир Кожин, сообщила пресс-служба Совета Федерации.
"Центральная дискуссия заседания была посвящена вопросу о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, состоялся обмен мнениями о роли национальных парламентов и проведении выборов в период чрезвычайных ситуаций", - цитирует Кисляка пресс-служба Совфеда.
Как отметил российский сенатор, обсуждались вопросы новых видов и форматов взаимодействия, особенности дистанционного и электронного голосования, возможность работы наблюдательных миссий в новых условиях, а также соблюдения баланса между свободами граждан и вынужденными ограничительными мерами для обеспечения их безопасности.
"Учитывая, что пандемии являются транснациональными проблемами, необходимо в будущем обсудить с участием экспертов вопрос о том, что конкретно могут сделать парламенты, в том числе, в рамках совместной работы в ПАСЕ, чтобы наладить еще большее взаимодействие между государствами в предотвращении и преодолении пандемий", - сказал Кисляк.
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По итогам обсуждения вопроса о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, было принято решение подготовить резолюцию и назначить докладчиком члена британской делегации Иэна Лидделл-Грейнджера.
В заседании комиссии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, а также приглашенные эксперты из ведущих европейских вузов и представителей Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право).
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