Политкомиссия ПАСЕ обсудила проведение выборов в условиях пандемии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии обсудила в пятницу вопрос проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, в заседании приняли участие российские сенаторы Сергей Кисляк и Владимир Кожин, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Центральная дискуссия заседания была посвящена вопросу о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, состоялся обмен мнениями о роли национальных парламентов и проведении выборов в период чрезвычайных ситуаций", - цитирует Кисляка пресс-служба Совфеда.

Как отметил российский сенатор, обсуждались вопросы новых видов и форматов взаимодействия, особенности дистанционного и электронного голосования, возможность работы наблюдательных миссий в новых условиях, а также соблюдения баланса между свободами граждан и вынужденными ограничительными мерами для обеспечения их безопасности.

"Учитывая, что пандемии являются транснациональными проблемами, необходимо в будущем обсудить с участием экспертов вопрос о том, что конкретно могут сделать парламенты, в том числе, в рамках совместной работы в ПАСЕ, чтобы наладить еще большее взаимодействие между государствами в предотвращении и преодолении пандемий", - сказал Кисляк.

По итогам обсуждения вопроса о демократиях, столкнувшихся с пандемией COVID-19, было принято решение подготовить резолюцию и назначить докладчиком члена британской делегации Иэна Лидделл-Грейнджера.

В заседании комиссии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие председатель ПАСЕ Хендрик Дамс, а также приглашенные эксперты из ведущих европейских вузов и представителей Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право).