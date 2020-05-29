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Историк оценил создание архива о злодеяниях нацистов под Ленинградом
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РИА Новости

Историк оценил создание архива о злодеяниях нацистов под Ленинградом

13:06 29.05.2020
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© РИА НовостиРазрушенный фашистскими захватчиками Дом-музей русского художника И.Е.Репина в Ленинградской области
Разрушенный фашистскими захватчиками Дом-музей русского художника И.Е.Репина в Ленинградской области
© РИА Новости
Разрушенный фашистскими захватчиками Дом-музей русского художника И.Е.Репина в Ленинградской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Злодеяния нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны настолько масштабны, что их еще предстоит раскрыть полностью, считает историк Дмитрий Асташкин.
В настоящее время завершается работа над томом по Ленинградской области, который войдет в сборник архивных документов о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны "Без срока давности". В сборник войдет 23 тома, посвященных разным регионам России. В том по Ленинградской вошли 225 архивных документов. Согласно обобщенным сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибли более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.
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"Мне очень хотелось, чтобы в России был обобщающий проект, где можно найти информацию о конкретном злодеянии нацистов на конкретном месте. Поэтому проект "Без срока давности" как раз вписывается в эту матрицу. И его задача – именно систематизировать информацию, объединить. Причем объединить как в классическом формате бумажного многотомного сборника, так и в формате электронной базы. Электронная база обещает быть большим инструментом не только для российских ученых, но и для зарубежных ученых", - рассказал Асташкин, который является также автором научного очерка к тому по Ленинградской области.
По его словам, преступления нацистов в Ленинградской области еще предстоит раскрыть полностью.
"Предстоит еще работать и работать. Тема злодеяний нацистов настолько масштабна, что и за десятилетие не справишься… Нацисты злодеяния скрывали. И мы будем еще что-то устанавливать, находить, дополнять, уточнять. Но именно как подспорье для больших исследований такая база полезна. То есть на этом фундаменте потом увеличится количество исследований преступлений нацистов. Пока это источники, а потом уже их будут анализировать историки. И не только историки. Кто-то наверняка захочет узнать о своих предках, о сожженной деревне, где его корни и так далее", - сказал Асташкин.
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"Любой документ ценен, потому что он показывает какое-то событие с другой стороны, более подробно, дает какие-то новые имена. И чтобы сложить мозаику, нужны все кусочки. Вот такой пазл больше и обширнее складывается. Складывается более точная картина. Можно использовать немецкие архивы, архивы спецслужб, партийные архивы. И каждый дополнительный элемент вносит новые краски в картину. Только наши потомки, когда все архивы откроются, все рассекретится, поймут общую картину. Нам пока это еще только предстоит сделать", - добавил Асташкин.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ленинградская областьОбщество
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