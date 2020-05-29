Историк оценил создание архива о злодеяниях нацистов под Ленинградом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Злодеяния нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны настолько масштабны, что их еще предстоит раскрыть полностью, считает историк Дмитрий Асташкин.

В настоящее время завершается работа над томом по Ленинградской области, который войдет в сборник архивных документов о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны "Без срока давности". В сборник войдет 23 тома, посвященных разным регионам России. В том по Ленинградской вошли 225 архивных документов. Согласно обобщенным сведениям областной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских войск, за время оккупации в Ленинградской области погибли более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в рабство.

"Мне очень хотелось, чтобы в России был обобщающий проект, где можно найти информацию о конкретном злодеянии нацистов на конкретном месте. Поэтому проект "Без срока давности" как раз вписывается в эту матрицу. И его задача – именно систематизировать информацию, объединить. Причем объединить как в классическом формате бумажного многотомного сборника, так и в формате электронной базы. Электронная база обещает быть большим инструментом не только для российских ученых, но и для зарубежных ученых", - рассказал Асташкин, который является также автором научного очерка к тому по Ленинградской области.

По его словам, преступления нацистов в Ленинградской области еще предстоит раскрыть полностью.

"Предстоит еще работать и работать. Тема злодеяний нацистов настолько масштабна, что и за десятилетие не справишься… Нацисты злодеяния скрывали. И мы будем еще что-то устанавливать, находить, дополнять, уточнять. Но именно как подспорье для больших исследований такая база полезна. То есть на этом фундаменте потом увеличится количество исследований преступлений нацистов. Пока это источники, а потом уже их будут анализировать историки. И не только историки. Кто-то наверняка захочет узнать о своих предках, о сожженной деревне, где его корни и так далее", - сказал Асташкин.